AfD-Politiker will gegrüßt werden Beim Neujahrskonzert in Niesky hat Landrat Bernd Lange viele Abgeordnete gegrüßt – nur Sebastian Wippel nicht.

Sebastian Wippel ist AfD-Landtagsabgeordneter aus Görlitz und im Kreistag aktiv. © privat

Beim Neujahrskonzert am Sonntag im Nieskyer Bürgerhaus begrüßte Landrat Bernd Lange einige Gäste namentlich, zum Beispiel die beiden anwesenden Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD. Stellvertretend für die Landtagsabgeordneten sagte er seinem CDU-Parteikollegen Lothar Bienst guten Tag. Sebastian Wippel allerdings ging leer aus beziehungsweise wurde nicht persönlich erwähnt. Das veranlasste den Landtagsabgeordneten für die Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD, zu einem Facebook-Eintrag. „Angst vor dem Wahltag?“, fragt der ehemalige Polizist. Und weiter: „Unser CDU-Landrat begrüßte beim Neujahrskonzert (eine schöne Tradition!) ... ,stellvertretend‘ den Landtagsabgeordneten der CDU. Mich von der AfD natürlich nicht.“

Sebastian Wippel meint das Ziel zu erkennen: Die Anwesenheit und Gesellschaftsfähigkeit der AfD-Vertreter dem anwesenden Volk geschickt zu unterschlagen. Landrat Bernd Lange reagierte am Montag auf die Vorwürfe. „Ich hatte nicht alle Abgeordneten im Blick, aber Lothar Bienst direkt vor mir“, sagt er. Er telefonierte mit dem AfD-Landtagsabgeordneten, erklärte ihm, dass er sich nicht sicher war, wer von den Landtagsabgeordneten noch da war. „Ich denke Herr Wippel sieht das jetzt als erledigt an. Nächstes Mal begrüße ich sie alle“, so der Landrat. (SZ/cam)

