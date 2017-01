AfD-Landtagspolitiker will in Bundestag Detlev Spangenberg ist 72 Jahre alt, kämpft mit Stasi-Vorwürfen, aber möchte es noch mal wissen.

Detlev Spangenberg bei einer Demo im März 2016 in Großenhain. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Zum Landesparteitag der Alternative für Deutschland am Wochenende in Klipphausen kandidiert der Radebeuler Landtagsabgeordnete Detlev Spangenberg für einen Listenplatz. Das berichtet die in Chemnitz erscheinende Tageszeitung Freie Presse in ihrer Ausgabe vom Donnerstag. Wie es weiter heißt, würden die ersten sieben Plätze der Liste als weitgehend sicher für einen Einzug in Berlin gelten, wenn die AfD zur Wahl im September den Prognosewert von 25 Prozent in Sachsen erreicht.

Neben der Liste, versucht Spangenberg im Landkreis Nordsachsen für seine Partei ein Direktmandat zu erringen. Dort hatte er sich laut Leipziger Volkszeitung bei einer Stichwahl am 7. Januar durchgesetzt. Im Meißner Heimatkreis Spangenbergs tritt dagegen der aus dem Erzgebirge kommende Autohändler Carsten Hütter an.

Für Schlagzeilen sorgte Spangenberg in den letzten Jahren immer wieder auch durch eine 1964 verfasste Verpflichtungserklärung zur Zusammenarbeit mit der Stasi. Konsequenzen hatte dies jedoch für ihn nicht. (SZ/pa)

