AfD-Landesliste steht Bei der Bundestagswahl treten auch Verena Hartmann aus Wehlen und Ivo Teichmann aus Königstein für die Alternative für Deutschland an.

Die Liste des sächsischen Landesverbandes der Alternative für Deutschland (AfD) steht fest. Die Partei hat die 20 Listenplätze am Sonntag auf ihrem zweiten Parteitag in Weinböhla fertiggestellt. Das teilt sie in einer Pressemitteilung mit. Die ersten acht Listenplätze waren bereits eine Woche zuvor beschlossen worden. Frauke Petry, Landes- und Bundesvorsitzende der AfD, belegt demnach Platz 1, Jens Maier aus Dresden Platz 2, Siegbert Droese aus Leipzig Platz 3.

Hintere Plätze belegen zwei weiteren Kandidaten aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Auf Platz 9 wurde die 43-jährige Verena Hartmann aus Stadt Wehlen gewählt. Sie ist seit 2016 Mitglied im Vorstand des AfD-Kreisverbandes. Platz 15 belegt der 49 Jahre alte Ivo Teichmann aus Königstein. Auch Teichmann ist Mitglied des Kreisvorstandes und stellvertretender AfD-Fraktionschef im Kreistag. Er hatte in der Vergangenheit seine Ambitionen auf ein Bundestagsmandat deutlich gemacht und brachte sich im Kreis als Direktkandidat ins Gespräch. Letztlich verzichtete er aber zugunsten Frauke Petrys auf eine Kandidatur. Zu seinem wenig aussichtsreichen Listenplatz sagt er: „Wichtig ist, dass die AfD über Petry ein Bürgerbüro im Kreis bekommt.“ Teichmann schätzt, dass die AfD in Sachsen bei der Zweitstimme bis zu 25 Prozent bekommen kann. Damit könnten die ersten sechs bis acht Listenkandidaten in den Bundestag einziehen. (SZ/wer)

