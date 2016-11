AfD-Landeschef Pretzell nach Mauschel-Vorwurf unter Druck Nordrhein-Westfalens AfD hat auf dem Weg zur Landtagswahl eine weitere Hürde genommen.

Marcus Pretzell, der AfD-Landesvorsitzende in NRW. © dpa

Marcus Pretzell ist eine Reizfigur. Der nordrhein-westfälische AfD-Parteichef kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus, in der eigenen Partei ist er umstritten, im Europaparlament wurde der 43-Jährige aus der rechtspopulistischen Fraktion ausgeschlossen. Als Lebensgefährte von AfD-Chefin Frauke Petry steht Pretzell in diesen Tagen zudem im Mittelpunkt des Machtkampfes um die Führung in der Bundespartei. Denn nach neuen Vorwürfen wegen Mauscheleien rund um die Listenwahlen für die NRW-Landtagswahl wächst der Druck auf ihn. Bei einer Parteiversammlung am Wochenende in Rheda-Wiedenbrück konnte sich der NRW-Parteichef dennoch durchsetzen. Er ist angeschlagen, aber erfolgreich. Zunächst.

Scharf sind die Vorwürfe, denen sich Pretzell bei der dritten Listenwahlversammlung im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück stellen muss. Von „Heuchelei“ ist die Rede und von „Machtcliquenpolitik“. Co-Landeschef Martin Renner spricht offen von einem „absoluten Vernichtungsfeldzug“. Denn bei den ersten beiden Listenversammlungen in Soest und Werl sollen Mitglieder in einem WhatsApp-Chat vorgegeben haben, welcher Kandidat zu wählen und wie zu tricksen sei.

Das ist nicht alles: Ein Parteimitglied hat eingeräumt, fünf übrig gebliebene Wahlstimmen nicht gezählt, sondern vielmehr vernichtet zu haben. „Menschliches Versagen“ sei dies gewesen, sagt Pretzell und droht in einem Facebook-Chat mit dem Staatsanwalt. Die Stimmen seien aber „nicht relevant“ für den Wahlausgang gewesen. Zweifel an der Gültigkeit der Wahl äußert er nicht.

Besonders aufmerksam dürften der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke und Vize-Bundeschef Alexander Gauland das Geschehen beobachten. Mit bissiger Kritik hatten beide auf die Zustände in NRW reagiert. Beide sind Gegner Pretzells und dürften ihren Angriff vor allem gegen Petry gerichtet haben. Denn setzt sich Pretzell in NRW nicht durch, könnte es auch für Petry eng werden. (dpa)

