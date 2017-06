AfD kritisiert Blockade der Opposition Der Pressesprecher des AfD-Kreisverbandes Mario Beger hat der CDU vorgeworfen, ihre Mehrheit im Kreistag zu missbrauchen.

Mario Beger, Pressesprecher des AfD-Kreisverbandes. © Archiv/Thomas Kretschel

Der Pressesprecher des AfD-Kreisverbandes Mario Beger hat der CDU vorgeworfen, ihre Mehrheit im Kreistag zu missbrauchen. „Gerade mit diesen Mehrheiten und dem damit verbundenen Fraktionszwang wird fast immer die Opposition überstimmt, egal, um was es sich handelt, sei der Antrag auch noch so sinnvoll“, so Beger in einer Replik auf ein SZ-Interview mit CDU-Kreisverbandschef Ulrich Reusch. Dies habe weder etwas mit Demokratie, noch mit sachbezogener Politik zu tun. Das von der AfD angeregte Thema Schließung von Sparkassenfilialen auf dem Lande sei gar nicht erst auf die Tagesordnung des Kreistages gekommen, weil der CDU-Landrat das nicht gewollt habe, so Beger. (SZ/pa)

