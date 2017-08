AfD gegen zentrales Schulamt Der Umbau der sächsischen Bildungsagentur stößt in der Oberlausitz weiter auf Kritik.

© dpa

Der Umbau der sächsischen Bildungsagentur stößt in der Oberlausitz weiter auf Kritik. Dieser Schritt sei ein Zeichen der Hilflosigkeit, so der Bundestagskandidat der AfD, Karsten Hilse. Das Land Sachsen habe im Schulbereich andere Probleme zu lösen. Als Beispiele nennt er Lehrermangel, Unterrichtsausfall und den Sanierungsstau an Schulen. Zudem – so der AfD-Kandidat – müssten zu viele Migranten beschult werden, welche meist über viel zu geringe Bildungsvoraussetzungen verfügten.

Kritik am geplanten Umbau kommt auch von anderen Parteien. So erklärte die Direktkandidatin der SPD, Uta Strewe: „Ich werde mich vehement dafür einsetzen, dass die Regionalstelle Bautzen erhalten bleibt und der Personalstand gesichert wird.“ Sieben Landtagsabgeordnete der CDU haben sich in einem Brief an die sächsische Kultusministerin gewandt. Sie schlagen vor, die Mitarbeiter für den Regionalbereich Dresden in Bautzen anzusiedeln.

Ab 2018 sollen die bisher fünf Regionalstandorte der Bildungsagentur zu einem Landesamt in Dresden, Chemnitz und Leipzig zusammengefasst werden. Neben Bautzen würde auch die Regionalstelle Zwickau wegfallen. Die Schulen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz sollen dann größtenteils von Dresden aus betreut werden. (SZ)

zur Startseite