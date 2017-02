AfD demonstriert in Freital Die Freitaler Ortsgruppe kopiert ein Format aus Pirna. Eine Rednerin sprach auch schon bei Pegida.

Vor dem Bahnhof Potschappel will die Freitaler AfD am Freitag eine Demo abhalten. © Andreas Weihs

Die Freitaler Ortsgruppe der Alternative für Deutschland (AfD) veranstaltet am Freitag eine Demonstration auf dem Platz des Handwerks vor dem Bahnhof Potschappel. Anmelder ist AfD-Stadtrat und Fraktionschef Norbert Mayer. Unter dem Titel „Zeit für Veränderung“ soll über aktuelle politische Themen informiert werden.

Wie Mayer mitteilt, werden ab 19 Uhr insgesamt drei Redner zu Wort kommen. Wie auf den Veranstaltungsplakaten zu lesen ist, ist eine von ihnen Bobina Kamenz, die sich nur „Bobina aus Zinnwald“ nennt. Sie ist bereits bei Pegida in Dresden als asylkritische Rednerin aufgetreten und war im vergangenen Jahr auch bei Demonstrationen an der deutsch-tschechischen Grenze in Zinnwald dabei.

Die Veranstaltungsreihe „Zeit für Veränderung“ hat der AfD-Kreisverband ins Leben gerufen. Bislang fanden die Demos ausschließlich in Pirna statt, nun auch in Freital. Dass die Demonstration in Freital nun an einem Freitag veranstaltet wird, habe nichts mit den zum Teil asylfeindlichen Kundgebungen, die bis zum vorigen Jahr wöchentlich ebenfalls am Freitag in der Stadt liefen, zu tun, so Mayer. Der Termin habe lediglich gut in den Kalender gepasst, so der Stadtrat. Man wolle die Veranstaltung aber als Reihe in der Stadt etablieren.

