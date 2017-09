AfD auf dem Vormarsch - verliert die CDU ihr Direktmandat an der Neiße? 19 Gemeinden wurden bisher ausgezählt und die AfD liegt in den meisten vorn. Nur in vier Gemeinden hält CDU-Mandatsinhaber Michael Kretschmer eine relative Mehrheit.

Im Landkreis sieht die Wahl nach 19 Gemeinden die AfD auf dem Vormarsch. © SZ/Uwe Soeder

Landkreis. Nach der Auszählung von 19 Gemeinden liegt die AfD im Wahlkreis Görlitz sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen vorn. Bei den Erststimmen liegt die Partei bei 36,5 Prozent, bei den Zweitstimmen 36,2 Prozent. CDU-Mandatsinhaber Michael Kretschmer hat bislang nur in vier der 19 Gemeinden eine relative Mehrheit. Er liegt derzeit bei 32 Prozent der Erststimmen, bei den Zweitstimmen liegt die CDU sogar nur bei 27,5 Prozent. Nun muss Kretschmer auf die Ergebnisse der größeren Gemeinden und vor allem in den Städten hoffen. Allerdings hat Tino Chrupalla und seine AfD bislang in nur wenigen Gemeinden schlechter als 30 Prozent abgeschnitten. Schlecht schneiden auch die Linkspartei (11,1/12,2) und die SPD (10,1/7,8) ab. Den höchsten Wert bei den Zweitstimmen erhielt die AfD bislang in Dürrhennersdorf mit 45,1 Prozent. Schon vor vier Jahren war sie in der kleinen Gemeinde im Süden des Landkreises am stärksten. (szo/sb)

