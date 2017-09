Äxte fliegen im Saugarten In der Nähe von Langebrück findet am Sonnabend das 15. Saugartenfest statt. Der Eintritt ist für alle Besucher frei.

Pilzberater Eckard Klett ist beim Saugartenfest dabei. © Thorsten Eckert

Unsicher, ob der Pilz im Korb auch wirklich essbar ist? Alle Pilzsammler, die vor dieser Frage stehen, sollten am Sonnabend zum Saugartenfest nach Langebrück kommen. Dort ist einer der Experten auf diesem Gebiet zu finden: Eckart Klett aus Liegau-Augustusbad. Bei ihm können alle Pilzsammler ihre Fragen loswerden. Der Experte rät allen, die sich unsicher sind, die fraglichen Stücke mitzubringen. Dabei sollten die Pilze vollständig sein, mit Stiel, Kappe und Wurzeln. Sicher gibt er auch den ein oder anderen Tipp zu lohnenden Sammelgebieten in der Heide und im Rödertal.

Das Saugartenfest zurück 1 von 6 weiter 10 Uhr Auftritt Jagdhornbläser Langebrück, Eröffnung durch Forstdirektor Heiko Müller 10.30 Uhr Märchenerzählung „ Däumelinchen“ 10 bis 14 Uhr Vorführungen des Bogenschützenvereins Radeberg 13 Uhr Wanderung durch die Heide mit Forstdirektor Heiko Müller 15 bis 17 Uhr Musik mit der Tam Tam Company Den ganzen Tag über:Weinpräsentation, Holzkreativwerkstatt, Pilzberatung, Imkerverein, Präsentation Bohr- und Sägetechnik, traditionelles Axtwerfen.

Viele Besucher kommen extra wegen Forstdirektor Heiko Müller vom Sachsenforst zum Saugartenfest. Er bietet jedes Jahr eine Führung durch die Heide an. Diesmal beginnt die um 13 Uhr und dauert etwa anderthalb Stunden. Außerdem wird sich der Langebrücker Winzer ?? Bönsch mit seinen edlen Tropfen an einem Stand vertreten sein.

Nach Angaben von Bärbel Gietzelt von der Langebrücker Gruppe der Sächsischen Heimatschützer wird auch für die Kinder viel geboten. Sie können sich beispielsweise beim Filzen ausprobieren. Außerdem ist Basteln mit Naturmaterialien möglich. Besucher können sich darüber hinaus beim Axtwerfen versuchen und beim Imkerverein Langebrück erfahren Interessenten alles über Bienen. Darüber hinaus kann an dem Tag schwere Technik der Forstarbeiter bewundert werden. Der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei. Natürlich können sich die Besucher den ganzen Tag über bei leckerem Essen stärken. So wird die Gaststätte Köhlerhütte Speisen anbieten und die Bäckerei Klix aus Weixdorf Kuchen. Besucher gelangen über die Radeberger Straße zum Festgelände. Am Ortsausgang Langebrück einfach dem Fahrweg vorbei am Kriegerdenkmal folgen. Nach einigen Hundert Metern gelangen sie zum Saugarten. (SZ/td)

