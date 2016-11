Ätzen, Kratzen und Pressen Es sind viele Arbeitsschritte bis zum fertigen Druck. Auf dem Grafikmarkt kann man das und vieles mehr am Sonntag erleben.

André Uhlig fertigt in seinem Radebeuler Atelier Drucke an. Am Sonntag präsentieren er und viele andere Künstler ihre Werke beim Grafikmarkt. © Arvid Müller

Neben der Druckerpresse von André Uhlig liegen herausgerissene Seiten aus dem Telefonbuch. Nicht weil der Künstler während der Arbeit telefonieren möchte. Sondern weil sich das hauchdünne Papier bestens eignet, um überflüssige Farbe von der Kupferplatte zu wischen. „Normalerweise mache ich das mit der Hand“, sagt der Radebeuler. Aber bei der Vorführung soll es ausnahmsweise etwas sauberer zugehen.

Uhlig hat sein Atelier in der Neuen Straße in Kötzschenbroda. Hier fertigt er seine Drucke an. Dafür muss er zuerst eine Druckplatte aus Zink oder Kupfer so bearbeiten, dass feine Vertiefungen in der Oberfläche entstehen, die sich später mit Farbe füllen. Das macht Uhlig mit verschiedenen Methoden. Er kann die Rillen ins Metall mit Säure hinein ätzen, reinkratzen oder hinein prägen. Erst danach kommt die mit Farben bestrichene Platte unter die Presse.

Wie genau das funktioniert, darüber können sich Interessierte mit dem Künstler beim Radebeuler Grafikmarkt unterhalten. André Uhlig ist einer von hundert Künstlern, die am Sonntag in der Elbsporthalle in Kötzschenbroda ihre Werke präsentieren. Uhlig bringt sogar eine kleine Druckpresse mit, um vorzuführen, wie eine Grafik entsteht. „Der Markt ist wichtig, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen“, sagt er. „Man arbeitet das ganze Jahr und kann nun ein Feedback bekommen.“ Wenn die Besucher außerdem sehen, dass beim Drucken auch mal etwas schiefgeht, könnten sie den Wert eines fertigen Kunstwerkes besser einschätzen.

Für den Grafikmarkt ist es bereits die 38. Ausgabe. Doch erst seit letztem Jahr findet der Markt in der Elbsporthalle statt. Wegen der Sanierungsarbeiten im Rathaus und weil der Platz dort ohnehin zu klein geworden war. In der Turnhalle ist jetzt mit 900 Quadratmetern genügend Platz. Die Künstler seien im vergangenen Jahr sehr zufrieden gewesen mit dem neuen Veranstaltungsort, sagt Stadtgaleristin Karin Baum. Rund 3 000 Besucher waren gekommen, mit ähnlich vielen rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr. Über 4 000 Exponate stehen diesmal zur Auswahl, von der Miniatur bis zum Großformat mit einer preislichen Spanne von einem bis tausend Euro.

Am Stand von André Uhlig werden bei den Motiven vor allem Landschaften und Stillleben dominieren. Manchmal arbeitet er eine ganze Woche an einem Bild, bis er zufrieden ist.Andere Kollegen zeigen Sehenswürdigkeiten, Blumenstücke oder Tierporträts. Neben Drucken werden auch Collagen, Aquarelle und Zeichnungen angeboten. „Eigentlich alle Arbeiten, die man auf Papier machen kann“, sagt Baum. Bei Vorführungen können die Besucher erleben, wie eine Grafik entsteht oder ein Bilderrahmen vergoldet wird. Die Künstler müssen für die Veranstaltung selbst bezahlen. 35 Euro kostet ein Stand. Die Stadt steuert 1 000 Euro bei.

Neben den Verkaufsständen gibt es das Künstlercafé, das in diesem Jahr von Bildhauer Detlef Reinemer gestaltet wird. Der Radebeuler Grafikmarkt ist unter den Künstlern inzwischen bekannt für sein aufgeschlossenes und interessiertes Publikum. Zum ersten Mal können die Besucher auch selbst spontan entstandene Kunstwerke in einer Malecke ausstellen.

Der Grafikmarkt hat am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

zur Startseite