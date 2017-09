Äthiopisches Kreuz für Pücklers Geliebte Machbuba wird an ihrem Grab in Bad Muskau eine späte Ehrung zuteil. Ein entthronter Prinz spielt dabei eine wichtige Rolle.

Ein äthiopisches Kreuz wird für das Grab der Machuba an der Bad Muskauer Jakobskirche gestiftet. © Rolf Ullmann

Der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie wird ein äthiopisches Kreuz für das Grab der Machbuba an der Bad Muskauer Jakobskirche stiften. Die damit verbundene Zeremonie soll in der kommenden Woche stattfinden. Machbuba gilt als Geliebte von Fürst Hermann von Pückler Muskau. Er selbst bezeichnete sie in einem Brief als „Mätresse“. Pückler hatte das 13-jährige Mädchen während seiner Orientreise 1837 auf dem Sklavenmarkt in Khartum gekauft. Kurz nach ihrer Ankunft in Muskau verstarb Machbuba nach schwerer Krankheit am 27. Oktober 1840.

Prinz Dr. Asfa-Wossen Asserate war bereits im vergangenen Jahr einer Einladung der Pückler-Stiftung nach Bad Muskau gefolgt. Bei einem Besuch an Machbubas Grab war dann der Wunsch entstanden, seiner Landsmännin ein äthiopisches Kreuz zu stiften. Kreuze dieser Art gehen auf das gleichschenklige griechische Kreuz zurück und sind häufig von einem Kreis umgeben.

Bei Dr. Asfa-Wossen Asserate handelt es sich um einen äthiopisch-deutschen Unternehmensberater, Bestsellerautor und politischer Analyst, der mittlerweile in Frankfurt am Main lebt. Er entstammt dem ehemaligen äthiopischen Königshaus und verfügt mittlerweile über die deutsche Staatsbürgerschaft. (SZ/sdt)

