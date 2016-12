Ärztin im besonderen Einsatz Dr. Susann May arbeitet bei den Oberlausitz-Kliniken. Weil in Bischofswerda Notärzte fehlen, springt die junge Frau ein – zusätzlichen zum normalen Dienst.

Dr. Susann May im Notarztwagen. Die Internistin fährt Einsätze, wann immer sie gebraucht wird, zusätzlich zum Dienst in der Klinik. © Steffen Unger

Wenn der Pieper geht, lässt Dr. Susann May alles stehen und liegen und wirft sich die Allwetterjacke in leuchtendem Rot über. Was die Notärztin erwartet, erfährt sie unterwegs. Genau weiß sie das aber erst am Einsatzort. Wenn die Leitstelle eine bewusstlose Person meldet, kann es sich um einen vergleichsweise harmlosen Kreislaufkollaps handeln, weil jemand zu wenig getrunken hat, oder aber um einen lebensbedrohlichen Zustand wie Zuckerschock oder Krampfanfälle, erklärt die 32-Jährige. Manchmal ist es aber auch eine Alkoholvergiftung.

Neben Krankheitsbildern aus ihrem Fachgebiet bekommt es die Internistin bei ihren Einsätzen mit Anforderungen an eine chirurgische Versorgung von Unfallopfern zu tun, mit Kindernotfällen oder gynäkologischen Problemen. Einmal stand Geburt auf dem Pieper. Als sie hinkam, war das Baby aber schon da. Bei Komplikationen in der Schwangerschaft habe man Verantwortung für zwei, da sei sie besonders angespannt, sagt Susann May. Umgekehrt könne sie gut nachvollziehen, wie es Ärzten anderer Bereiche bei internistischen Notfällen geht.

Seit 2014 ist die gebürtige Kamenzerin Notärztin. Und das gern, wie sie sagt. „Ich brauche ein bissel Aufregung“, begründet sie schmunzelnd, warum sie sich dazu entschloss. Die Kenntnisse dafür eignete sie sich an. Bevor sie selbst Verantwortung bekam, musste sie 50 Mal bei anderen mitfahren. So verlangt es das Gesetz. Im Raum Bischofswerda begleitete sie mehrere Kollegen. In ihrer Freizeit fuhr sie außerdem bei Bautzener Notärzten mit.

Allltag, aber keine Routine

Inzwischen gehören die Einsätze zu ihrem Alltag. Von Routine könne man aber nicht sprechen. „Kein Einsatz ist wie der andere, das macht es so spannend“, erklärt sie. Wenn ein Kind von Schaukel oder Klettergerüst gestürzt ist, müsse man vom Schlimmsten ausgehen. Dann sei sie froh, wenn sie es in einer Klinik abgeliefert hat, wo moderne Technik bei der Diagnose helfe und Ärzte verschiedener Disziplinen die Verletzung beurteilen. Unterwegs sei man ohne Ultraschall, Röntgen und Labor als Notarzt „ziemlich allein auf weiter Flur“. Wenn trotz intensiver Bemühungen ein Patient verstirbt, fragt sie sich, ob sie hätte noch mehr für ihn tun können. Dann hilft ihr der Austausch mit Kollegen. Zehnmal musste sie in den zwei Jahren reanimieren. Gerade als Notarzt stoße man manchmal an Grenzen der Medizin. Sie hat erlebt, dass Angehörige nach schweren Unfällen realistisch mit der Situation umgehen, aber auch, dass bei plötzlich lebensbedrohlichen Zuständen eines Menschen Angehörige der Lage psychisch nicht gewachsen sind und deswegen selber ärztlicher Hilfe bedürfen. In schätzungsweise 10 bis 20 Prozent stellt sich vor Ort heraus, dass der hausärztliche Dienst genügt hätte. Weil Laien das aber nicht so genau beurteilen können, sei es immer besser, die Rettungsleitstelle zu rufen, so Dr. Susann May.

Zwölf Stunden Dienst

Die meisten Patienten sind froh über ihr Erscheinen. Mancher weigert sich, mit ins Krankenhaus zu fahren. Es kam auch schon vor, dass sie bei jemandem mit wahnhafter Erregung polizeiliche Unterstützung brauchte. Wenn erforderlich, werden die Patienten in die Krankenhäuser nach Bischofswerda oder Bautzen gebracht, mitunter in die Uniklinik nach Dresden oder die Fachklinik nach Arnsdorf. Dann dauert es länger, bis der Notarztwagen die Ärztin zurück an ihren Arbeitsplatz bringt. Ohnehin sei nie abzusehen, wie lange so ein Einsatz dauert. Zwei- bis dreimal im Monat steht sie als Notärztin im Dienstplan der Rettungswache Bischofswerda. Für jeweils zwölf Stunden. Mitunter muss sie gar nicht ausrücken. Sie wurde aber auch schon siebenmal an einem Tag gerufen.

Seit 2010 arbeitet Dr. Susann May im Krankenhaus Bischofswerda. Während ihres Studiums absolvierte sie hier und in Bautzen einige Praktika. „Dabei sind persönliche Kontakte in die Oberlausitz-Kliniken entstanden“, sagt sie. Nach dem Studium kam sie gern zurück, weil sie sich in Bischofswerda von Anfang an wohlgefühlt hat. Seit 2015 Fachärztin für Innere Medizin ist sie im normalen Klinikalltag für Untersuchungen, Visiten, Bewertung von Befunden und Laborwerten der 15 bis 20 Patienten auf Station 33 zuständig. Wenn dann noch der Pieper ruft, ist die Beanspruchung riesig. Deshalb, so haben Umfragen ergeben, lehnt ein Teil der Ärzte die freiwilligen Dienste als Notarzt ab. Aber auch wegen der damit verbundenen psychischen Belastung. Dr. Susann May mag diese Herausforderung dennoch. Mehrmals im Jahr gibt es Angebote zur Weiterbildung für Notärzte. Dort könne man dann zu Krankheitsbildern reflektieren, „die nicht das tägliche Brot sind“. Bisher, so sagt sie und klopft dreimal auf Holz, sei ihr ein Massenunfall erspart geblieben. Einmal hatte sie es gleichzeitig mit zwei Patienten zu tun.

Schmusen mit dem Kater

Wenn sie nach einem stressigen Einsatztag fix und fertig ist, legt sie am liebsten zu Hause die Beine hoch. Die Ärztin, die mit ihrem Partner in Neustadt wohnt, schmust dann gern mit ihrem einjährigen Kater Eddy. Ihr Freund arbeitet in einer anderen Branche, weshalb medizinische Themen daheim in den Hintergrund rücken. Das hilft ihr, abzuschalten. Susann May liest gern, und im Sommer gibt es im Garten Einiges zu tun. Für das neue Jahr wünscht sie sich vor allem Gesundheit für die ganze Familie. Gern würde sie sich 2017 in ihrem Fachgebiet der Inneren Medizin weiter spezialisieren.

Dr. Susann May ist eine von elf Ärzten, neun davon aus dem Krankenhaus, die zusätzlich zu ihrer Arbeit dort oder in einer Praxis die Dienste in der Rettungswache Bischofswerda absichern. Damit ist die notärztliche Versorgung montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr gewährleistet. Nachts und an den Wochenenden gibt es vor Ort in Bischofswerda keinen Notarzt. In den Oberlausitz-Kliniken sind die Kapazitäten dafür ausgeschöpft, nicht zuletzt wegen gesetzlich vorgeschriebener Höchstarbeitszeiten und Ruhepausen.

