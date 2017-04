Ärztehaus-Parkplatz monatelang dicht? Beim Ausbau der Oberstraße wird es schwierig, die Zufahrt zu den Arztpraxen zu gewährleisten. Die Stadt sucht nach Auswegen.

Schon jetzt rappelvoll: der Parkplatz am Ärztehaus in Radeberg. Wenn demnächst die Bagger anrollen, die Oberstraße zu sanieren, ist die Zufahrt nicht mehr möglich. Ein Ausweg wird gesucht. © Thorsten Eckert

Gleich zwei wichtige Parkplätze im Radeberger Stadtzentrum werden in den kommenden Monaten von ihren gewohnten Zufahrten abgeschnitten. Wenn ab 18. April die Bagger an der Oberstraße anrollen, um die morsche Holperpiste endlich auf Vordermann zu bringen, wird zunächst für drei Monate der Bereich zwischen Pulsnitzer- und Otto-Bauer-Straße voll gesperrt bleiben. Damit ist die Zufahrt zum großen Parkplatz gegenüber der Wohnbau Radeberg über die Oberstraße gekappt.

Für dieses Problem hat man im Bauamt der Bierstadt aber bereits eine Lösung gefunden: Die Zufahrt wird über den Landwehrweg sozusagen „von hinten“ gewährleistet. „Wir haben dazu mit den Grundstücksbesitzern verhandelt, um den Parkplatz offen halten zu können“, hatte Radebergs Bauamtschefin Uta Schellhorn jüngst auch schon im Stadtrat auf eine entsprechende Bürgeranfrage hin erklärt.

Situation wird schwierig

Nun teilte das Rathaus den konkreten Bauablauf mit – und machte deutlich, dass nach dem ersten Bauabschnitt voraussichtlich ab Ende Juli vier Monate lang der zweite Abschnitt zwischen Otto-Bauer-Straße und Ärztehaus Badstraße in Angriff genommen wird. Ebenfalls verbunden mit einer Vollsperrung. Betroffen ist hier dann auch die Zufahrt zum Parkplatz des Ärztehauses. Der ist schon jetzt mehr als prall gefüllt. Wohin sollen die Patienten der Arztpraxen dann ausweichen?

Nicht zuletzt könnte die Situation für ältere Patienten schwierig werden, die nicht mehr gut zu Fuß sind. „Wir wissen um die Probleme“, sagt Stadtsprecher Jürgen Wähnert. „Und es ist uns natürlich bewusst, dass es eine schwierige Situation ist, die da auf die Nutzer des Ärztehauses zukommt“, fügt er an. Deshalb suche man derzeit auch nach Möglichkeiten, doch noch eine Zufahrt während der Baumaßnahme zu finden. „In jedem Fall ist ja dann der erste Bauabschnitt fertig, und damit ist auch die Zufahrt zum Parkplatz an der Oberstraße wieder möglich“, so Jürgen Wähnert. Dort könne dann wieder geparkt werden; was allerdings mit einem etwas weiteren Weg zum Ärztehaus verbunden wäre. „Wie gesagt, wir prüfen derzeit Möglichkeiten“, fügt der Stadtsprecher noch einmal an. Bis Juli sei ja noch ein wenig Zeit, sagt er.

