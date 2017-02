Ärztehaus bekommt barrierefreien Zugang

Das Ärztehaus in Kreischa bekommt dieses Jahr einen barrierefreien Zugang. Die finanziellen Mittel dafür sind im aktuellen Haushalt eingeplant. Demnach investiert die Gemeinde 87 500 Euro in den Bau einer Rampe, davon sollen 65 600 Euro aus Fördermitteln kommen. Wie Bürgermeister Frank Schöning (FBK) informiert, wird derzeit der entsprechende Fördermittelantrag noch einmal geändert. Einen Termin für den Baubeginn kann er noch nicht nennen. Zuletzt war der Anbau eines Aufzugs geplant, um auch das Obergeschoss für Menschen mit Handicap leichter zugänglich zu machen. Da die ansässige Zahnärztin aber beabsichtigt auszuziehen, sind die Pläne nochmals überdacht worden. So soll die Allgemeinarztpraxis künftig nur noch das Erdgeschoss nutzen. Derzeit teilen sich die beiden Praxen die beiden Etagen. Nach den Plänen der Gemeinde würde die Rampe an der dem Erbgericht zugewandten Hausseite gebaut werden. Ein Zugang existiert dort noch nicht. Bisher teilen sich die Praxen den Hauseingang mit den privaten Mietern im Haus. (SZ/cb)

