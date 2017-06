Ärztehaus auf dem Sonnenstein soll in den nächsten Jahren saniert werden Vor allem die bauliche Hülle auf dem Pirnaer Sonnenstein muss erneuert werden. Zeitplan und Finanzierung sind derzeit aber noch unklar.

Das Ärztehaus auf dem Pirnaer Sonnenstein soll saniert werden. © Symbolfoto: dpa

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) will im Laufe der nächsten Jahre das Ärztehaus auf dem Sonnenstein sanieren lassen. Dies geht aus einer Antwort des Immobilien-Unternehmens auf eine Anfrage des Stadtrates Karl-Heinz Hennig (Linke) hervor. Der Abgeordnete hatte schon mehrfach den aus seiner Sicht äußerlich schlechten baulichen Zustand des Gebäudes gerügt. Die WGP beabsichtigt nun nach eigener Aussage, die bauliche Hülle des Hauses in Schuss zu bringen. Dabei sollen vor allem die Fenster erneuert werden, zudem soll das Gebäude wärmegedämmt werden. Doch zum jetzigen Zeitpunkt sind weder Baustart noch Finanzierung geklärt. Laut der WGP würde das Vorhaben nach ersten Schätzungen rund 1,5 Millionen Euro kosten. Das Unternehmen hatte daher bereits über das Förderprogramm „Soziale Stadt“ einen Zuschuss beantragt, dieser wurde allerdings abgelehnt. Nun muss die WGP neue Finanzierungsmöglichkeiten sondieren. Das Unternehmen hatte bereits in den zurückliegenden Jahren erhebliche Mittel in das Objekt investiert. Beispielsweise wurden ein Treppenlift eingebaut und die Außenanlagen erneuert.

zur Startseite