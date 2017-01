Gut zu wissen Ärztehaus am Neumarkt wird komplettiert Ins Erdgeschoss ziehen unter anderem zwei neue Hausärzte ein. Hinter dem Freitaler Projekt steht kein Unbekannter.

Im Juni sollen die Bauarbeiten im Erdgeschoss des Ärztehauses abgeschlossen sein. Projektleiter Torsten Bochannek plant hier etwas Ähnliches wie eine Poliklinik. © Karl-Ludwig Oberthür

Dort, wo früher Handys und Fernseher verkauft wurden, sind nun Bauarbeiter tätig. Bis vor etwa einem Jahr war im Erdgeschoss des Ärztehauses am Neumarkt noch ein Elektronikhandel angesiedelt. Jetzt ist davon nichts mehr zu sehen. Nach dem Ende der Arbeiten eröffnet dort im Juni ein Medizinisches Versorgungszentrum mit drei Ärzten sowie ein Sanitätshaus. Gewissermaßen wird das Ärztehaus so komplettiert. Ein sechsstelliger Betrag fließt in die Umbauarbeiten – finanziert vom Eigentümer und vom Freitaler Klinikum.

Das Weißeritztal-Klinikum werde dort ein sogenanntes Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) einrichten, wie Projektleiter Torsten Bochannek erklärt. „Das ist im Prinzip das, was früher die Poliklinik gewesen ist.“ Das Klinikum selbst betreibt schon sechs MVZ in Freital und Dippoldiswalde. „Das ist also kein Neuland für uns.“

Eine Betreibergesellschaft des Klinikums stellt dabei die Infrastruktur für die Ärzte zur Verfügung und ist künftig Mieter im Ärztehaus. Die Ärzte arbeiten dann aber unabhängig vom Klinikum, wie Bochannek betont. Aber natürlich sei es das Ziel, Schnittstellen zu nutzen und die ambulante und klinische Versorgung besser zu verzahnen. Sprich: Die beiden Hausärzte und der eine Hals-Nasen-Ohren-Arzt, die künftig im MVZ praktizieren sollen, können ihre Patienten unkompliziert an die Fachabteilungen im Klinikum überweisen.

„Wir wollen aber einfach auch die medizinische Versorgung sicherstellen“, so Bochannek. Denn in Freital herrscht Ärztemangel. Wie der Assistent der Klinikum-Geschäftsführung betont, gebe es in Freital derzeit 13 unbesetzte Hausarztstellen. Mit dem MVZ könnte diese Not etwas gelindert werden. Die beiden Hausärzte sind derzeit noch im Klinikum tätig und auf Innere Medizin spezialisiert. Die Verhandlungen mit dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt laufen noch. Außerdem ist das Klinikum auf der Suche nach Arzthelferinnen und Medizinisch-Technischen Assistenten für das Zentrum.

Die Idee, im Erdgeschoss des Ärztehauses ein MVZ einzurichten, entstand zusammen mit dem Eigentümer, eine Tochter der Sparkasse. In dem Gebäude sind bereits viele Arztpraxen angesiedelt, auch eine Apotheke gibt es. Der Elektronikhandel im Erdgeschoss passte nicht so recht dazu.

Bei den Bauarbeiten wird nun das großflächige Erdgeschoss mithilfe von Trockenbauwänden in kleinere Räume unterteilt. Das MVZ, das sich im hinteren Teil der Etage befinden wird, bietet sechs Behandlungszimmer – also pro Arzt zwei Stück –, einen Warteraum und ein Zimmer für ein Ultraschallgerät. „Das hat auch nicht jede Praxis zu bieten“, sagt Bochannek. In den vorderen Teil der Etage zieht die Orthopädie- und Rehatechnik Dresden, die jetzt ihr Geschäft auf der Dresdner Straße in der Nähe der Panschau-Galerie hat. In dem Sanitätshaus können die Patienten vom orthopädischen Schuh über den Rollstuhl bis hin zum Badezusatz alles kaufen.

Wichtig ist dem Klinikum die gute Anbindung des MVZ mit Bus und S-Bahn. Außerdem gibt es auf dem Neumarkt ausreichend Parkplätze. Der Zugang zu dem Ärztezentrum ist barrierefrei. Spätestens im April, so Bochannek, werden Termine für die Sprechstunden vergeben.

zur Startseite