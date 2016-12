Aeroclub will neue Halle bauen Im neuen Jahr wird die Stadt dem Aeroclub-Pirna Grundstücke verkaufen. Darauf soll eine moderne Halle entstehen, um den ordnungsgemäßen Flugbetrieb besser abwickeln zu können.

Pirna. Der Segelflugverein „Aeroclub Pirna“ will eine neue Halle bauen und dafür zwei Grundstücke des Segelflugplatzes Pratzschwitz kaufen. Der Pirnaer Finanzausschuss soll dafür den Weg ebnen und auf seiner Sitzung am 3. Januar den Plänen der Stadt zustimmen, zwei Flurstücke für insgesamt 58 000 Euro an den Klub zu veräußern. Die beiden Flurstücke mit einer Gesamtgröße von knapp 11 000 Quadratmetern sind Teil des Pratzschwitzer Segelflugplatzes und seit Langem an den Aeroclub verpachtet.

Auf dem Areal befinden sich mehrere Gebäude, um einen ordnungsgemäßen Flugbetrieb abwickeln zu können: Funktionsgebäude, Unterkunft mit Sanitärtrakt, zwei Hallen, Schauer, Schuppen. Eine der Hallen sowie den Schauer hatten die Vereinsmitglieder 1994 in Eigenleistung errichtet, die übrigen Bauten stammen aus den Baujahren 1962 bis 1965. Deren baulicher Zustand wird als überwiegend zufriedenstellend eingeschätzt, allerdings entsprechen die Bauten nicht mehr dem zeitgemäßen Standard. Daher soll laut des Segelflugvereins künftig eine moderne Halle nach aktuellem Standard die alten Gebäude ablösen. (SZ/mö)

