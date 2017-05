Sportaerobic Aerobic Dance Team siegt überlegen Die Mädels vom ESV Lok kehren aus NRW mit fünf Titeln zurück.

Mit deutlichem Vorsprung sicherte sich das Dance Team von Lok Riesa den Titel in Greven. Entsprechend groß war die Freude. © R. Fleck

Die kleine Stadt Greven war der Austragungsort für die Sportaerobic Meisterschaften in Nordrhein-Westfalen. Unter den 13 Vereinen aus sieben Landesturnverbänden war auch der Landesstützpunkt des ESV Lokomotive Riesa dabei. Mit Sportlerinnen aus dem Schweizer Nationalteam bekam das Turnier dann sogar einen internationalen Flair.

In der ausverkauften Rönnesporthalle konnten die Riesaerinnen dabei gleich fünf Titel einheimsen. „Wir konnten erst bei den Trainingseinheiten unter der Woche die Dance Choreografie mit allen Mädchen trainieren. Umso überraschter waren wir über den klaren Erfolg“, so Trainerin Katharina Fleck. Mit 16,450 Punkten wies das Aerobic Dance Team (Laura Hirsch, Siska Seifert, Evelyn Toth-Pinter, Celine Neumann, Leona Göhler, Tessa Neumann, Lena Sissi Willner und Elena Knauer) nicht nur die Konkurrenz klar in die Schranken, sondern legte auch einen deutschen Spitzenwert vor.

Das jüngste unbefriedigende Ergebnis in der Slowakei hatte Leona Göhler in ihrer Trainingsarbeit noch mehr beflügelt. Entsprechend trat sie auf die Wettkampffläche und konnte die Kampfrichter von sich überzeugen. Sie gewann die Einzelkonkurrenz in der Altersklasse 12 bis 14 Jahre (Age Group 1). Mit 1,65 Punkten Vorsprung siegte Celine Neumann mit ihrer Einzel - Choreografie die Age Group 2 (AK 15 - 17 Jahre) ebenso überlegen wie das Duo Antonia Huß und Josephine Heimann (AK 9 - 11 Jahre). Die beiden sächsischen Landeskader ließen nichts anbrennen und nahmen voller Freude die Goldmedaille in Empfang. Den fünften Erfolg für Riesa konnten Elena Knauer, Angelina Huß und Tina Bartsch (Trio, AK 15-17) verbuchen.

Tina Bartsch und Angelina Huß bestiegen noch ein weiteres Mal das Treppchen. Ihre Duo Übung wurde mit einer Silberwertung durch die Kampfrichter honoriert. Das Seniors Trio (Evelyn Toth-Pinter, Laura Hirsch und Siska Seifert) durfte sich ebenfalls über die Silbermedaille freuen. Bronze holten sich Lena Sissi Willner, Leonie Ulrich und Antonia Huß (Trio, AK 12-14 Jahre) sowie die 10 - jährige Josephine Heimann mit ihrer Einzelchoreo.

„Der fünfte Platz von Emily Kluge war trotzdem auch ein Erfolg. Immerhin konnte sie in der Saisonvorbereitung sehr lange wegen einer Verletzung nicht trainieren“, so Abteilungsleiter Rainer Fleck.

Jetzt bereiten sich die Mädchen sehr intensiv auf die kommenden Aufgaben vor. Im Mai folgen zunächst die Offenen Niedersächsischen Meisterschaft in Wolfenbüttel (20./21.5.) und der World Cup in Portugal. Das Pfingstwochenende steht dann ganz im Zeichen des Deutschen Turnfestes. Dort werden die Deutschen Meisterschaften und der Deutschland Pokal ausgetragen. (esv)

