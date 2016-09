Ärgernis Dorfteich Das Gewässer in der Ortsmitte wird saniert. Seit vergangenem Herbst. Manchem Anwohner dauert das zu lange.

Wildwuchs statt schöner Wasserfläche. Der Dorfteich im Radebeuler Ortsteil Naundorf macht Anwohnern und Besuchern Sorgen. © Anne Hübschmann

Die Idylle wirkt nur auf den ersten Blick. Na ja, grün ist es im Naundorfer Zentrum. Die Bäume, die Gärten. Doch der Dorfteich, auf den die Anwohner sonst so stolz sind, der ist leer. Bis auf diverses Unkraut, einige Schilfstängel, Reifenspuren schwerer Fahrzeuge, ungeordnete Steinhaufen, Pfützen. Mit einem Wort, bis auf vieles, was nicht unbedingt in einem Dorfteich erwartet wird.

Eine ältere Dame – sie wohnt direkt am Teich – ist empört. Nicht nur, dass sie von ihrem Grundstück aus seit Monaten keinen schönen Blick mehr habe. Immer gäbe es verwunderte Fragen von Spaziergängern und Radfahrern, die hier vorbei kommen. Und gar nicht verstehen können, wieso der Teich so ungepflegt aussieht. Und dass niemand sagen kann, wann die Dorfmitte wieder zum Anziehungspunkt wird mit ihren Bänken und Wegen. Früher habe das nicht so lange gedauert, den Teich herzurichten, sagt die Frau. Da sei er ab und an im Herbst abgelassen und ausgeschaufelt worden, dann kam gleich Wasser hinein und gut. Und eigentlich sei vor einem Jahr auch die Rede davon gewesen, dass die Arbeiten bis zum Frühjahr abgeschlossen werden. Doch Monat für Monat würde vergehen, ohne dass etwas Durchgreifendes passiert.

Ihr wäre es auch lieber, wenn der Dorfteich schon fertig wäre, sagt Heike Funke vom Sachgebiet Stadtgrün in der Stadtverwaltung. Ein trockener Winter hätte das eventuell möglich gemacht. Doch der vergangene war nass. Wenn die Sanierung nicht abgeschlossen ist bis zum 1. März, bis zur Laichzeit der Frösche, müssen erst mal die Tiere gerettet, muss ein Becken für sie angelegt werden. Außerdem könne am Teich immer nur das gemacht werden, was die Frösche nicht stört.

Nasses Wetter bedeutet außerdem, dass die Maschinen nicht auf dem Teichboden fahren können. Die sind unter anderem nötig beim Reparieren der Mauern. Im unteren Teil stark ausgespült, wären sie durch ihr Eigengewicht früher oder später zusammengebrochen. Deshalb zieht sich jetzt eine Betonkante am Mauerfuß entlang. Die maroden Steinwände waren ebenso Sanierungsgrund wie die Tatsache, dass der Teich umzukippen drohte.

Durch zu viele Pflanzen war er schon am Blühen, dann wären die Fische gestorben, sagt die Grünfachfrau. Dass der Anglerverein die Tiere ins Lößnitzbad umgesetzt hat, war Funke zufolge entscheidend dafür, dass der Teich in Ordnung gebracht werden kann. Die Angler hatten sich auch um die Untersuchung der Fische vor ihrem Umzug gekümmert. Und sie wollen dafür sorgen, dass die Fische nach der Sanierung zurückkehren.

Allerdings könne erst weiter gearbeitet werden, wenn die Frösche nicht mehr da sind, sagt Heike Funke. Also ab 1. Oktober. Denn ähnlich dem Verbot des Absägens von Gehölzen – auch zum Schutz brütender Vögel – gilt für andere Arbeiten, die wild lebende Tiere beeinträchtigen könnten, ein gesetzliches Verbot vom 28. Februar bis 1. Oktober. Erst danach könne der extra angelegte Froschteich zurückgebaut und das restliche Mauerstück verfugt werden, ebenso die Risse im gesamten Mauerwerk rundherum. Dann steht noch die Feinentschlammung im Plan. Dabei wird auch Grün entfernt, das nicht in den Teich gehört. Schließlich begutachten Experten den Teichboden, ob der vorm Einlassen des Wassers noch bearbeitet werden muss. Alles in allem rechnet Funke damit, dass der etwa 40 000 Euro teure Bau voraussichtlich im Oktober beendet wird.

Das Thema Dorfteich hatte es jüngst sogar bis in den Stadtentwicklungsausschuss geschafft. Da hatte Wolfgang Jacobi, CDU, nämlich eine Anfrage der Naundorfer mitgebracht, weshalb die Sanierung so lange dauert. Verbunden mit der leicht bitteren Bemerkung, die Naundorfer müssten wohl auch erst einen Ortschaftsrat gründen wie die Wahnsdorfer. Die haben ihren Dorfteich seit Jahren in Schuss, hatten erst kürzlich zum 666. Ortsjubiläum auf einer Insel im Teich ein Lagerfeuer gezündet – als einen der Höhepunkte zum Fest.

zur Startseite