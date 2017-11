Ärgernis an der Auerstraße Viele Autofahrer nutzen die Straße als kurzen Weg in den Spitzgrund. Doch es gibt so manches Problem.

Eine Herausforderung. Die Ausfahrt der Auerstraße auf die Spitzgrundstraße/Am Spitzberg in Coswig. Recht steil geht es hier bergauf auf die Spitzgrundstraße. Manchmal behindert das Grün auf beiden Seiten die Sicht. Bei Schnee und Eis drehen die Räder beim Anfahren schon mal durch, oder das Auto rutscht weg. © Arvid Müller

Zu frühvormittäglicher Stunde ist schon reichlich Betrieb auf der Auerstraße. Fast im Minutentakt rollen die Pkws. Dabei mutet die Straße hier im oberen Teil, kurz vor der Einmündung auf die Spitzgrundstraße, fast idyllisch an. Recht schmal, dicht umsäumt von Wald. Wandersleute sind unterwegs, die sich die Fahrbahn mit Autos und Fahrrädern teilen müssen. Denn einen richtigen Fußweg gibt es nicht. Nur einen mit rot-weißen Baken eingegrenzten engen Pfad am Rand. An die vorgegebenen 30 km/h hält sich auch nicht jeder.

Für Stadtrat Christian Buck (CBL) kein Zustand. Der Architekt, der auf der Auerstraße wohnt, sagt, er sieht sich hier quasi mit allen Problemen konfrontiert, die ein Stadtrat so haben kann. Eines hat die Strecke auf jeden Fall mit anderen Straßen gemeinsam: die Raserei. Die wird nicht nur von Christian Buck beobachtet, auch andere Anwohner würden oft klagen, dass gebrettert werde ohne Ende. Im Bahntunnel sind sogar schon Überholer gesichtet worden. Obwohl die Fahrbahn so steil ist, dass niemand sehen kann, was von der anderen Seite kommt.

Am meisten beschäftigt Stadtrat Buck allerdings das obere Ende der Straße, das auf die Spitzgrundstraße führt. Eine Ausfahrt, die es in sich hat. Steil, bei überfrorener Fahrbahn kommen Fahrzeuge kaum weg. Schwer einzusehen, wenn die Büsche an der Seite nicht gerade verschnitten sind. Schmal. Und wenn zwei Lkws sich begegnen, schon mal zu schmal. Dass es weder Geh- noch Radweg gibt, macht die Verhältnisse nicht übersichtlicher.

Zwar hat die Stadt schon einiges getan. Erst vor Kurzem wurde die Einmündung durch eine Asphaltecke verbreitert. Das Tempo ist auf 30 km/h beschränkt, der bakenbegrenzte Randstreifen soll die Fußgänger schützen. Zufrieden ist Christian Buck noch nicht. Seit Jahren wendet er sich mit Kritik und Vorschlägen an die Stadt. Ihm fehlt der richtige Durchbruch.

Der seiner Meinung nach nur mit einem Konzept funktioniert. Dafür sei kein Geld da, habe er bisher immer gehört. Trotzdem müsse festgeschrieben werden, wie die Stadt sich die Zukunft der Straße vorstellt. Wofür vorerst eine Handskizze reiche, die nicht viel kostet. Damit könnte gezeigt werden, wo die Flurstücksgrenzen verlaufen. Um zu klären, inwieweit eine Verbreiterung im oberen Teil möglich ist. Vielleicht sogar mit Gehweg.

Zwar liegt die Spitzgrundstraße – ihr Name auf Weinböhlaer Flur, in Coswig: Am Spitzberg – als Kreisstraße in Verantwortung des Landkreises. Wann er baut, ist ungewiss, sagt die Stadt. Doch wenn er baut, sollte Coswig seine Vorstellungen von der Einmündung parat haben und könnte auf dieser Grundlage vielleicht schon jetzt Verbesserungen vornehmen. Was aus Sicht von Christian Buck nicht zuletzt deshalb nötig ist, weil die Straße als Schulweg genutzt wird und als Radweg Richtung Weinböhla. Und weil der Verkehr noch dichter wird, wenn es in der Stadt Sperrungen gibt.

Einen Randstreifen mit Asphalt schlägt er vor, ein ordentliches Provisorium statt des bei jedem Regen weggespülten Kies-Sand-Gemischs. Der Asphalt könnte drei bis vier Jahre halten statt eines Vierteljahrs. Auch eine Tonnagebegrenzung würde der Straße Christian Buck zufolge guttun.

Diese Begrenzung ist eher nicht möglich, sagt Ordnungsamtschef Olaf Lier. Weil Alternativen in der Nord-Süd-Verbindung fehlen. Dafür hat die Stadt nun mal nur Auer-, Hohenstein-, Stein-, Moritzburger Straße. Außerdem ist die Auerstraße höhenbegrenzt, also nur eingeschränkt nutzbar.

Dass sie mal ordentlich gemacht werden muss, bekräftigt auch der Ordnungsamtschef. Zurzeit liegen die Prioritäten aber woanders, nämlich bei Moritzburger, Industrie- und Weinböhlaer Straße.

Ähnliches ist von OB Frank Neupold (parteilos) zu hören. Die Stadt arbeite dran, habe aber zeitnah keine wirkliche Lösung. Wir ärgern uns wie Herr Buck, nerven den Landkreis, dass die Spitzgrundstraße endlich gebaut wird, dann auch die Ausfahrt der Auerstraße, sagt der OB.

Doch so ohne Weiteres lasse sich die Straße nicht verbreitern, weil die Flächen auf beiden Seiten meist in Privateigentum sind. Auf jeden Fall müssten die Fuß- und Radwegebeziehungen ebenso geordnet wie die Ausfahrt entschärft werden. Vorerst versucht die Stadt, zumindest das Zuwuchern zu verhindern.

Die Spitzgrundstraße wurde zwar zwischen Weinböhla und Coswig zu 80 Prozent ausgebaut, am Coswiger Schloss aber nicht fertig, weil es dort verschiedene Probleme mit Flächen gibt, so der OB. Der Weiterbau sei für 2020 vorgesehen.

zur Startseite