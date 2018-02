Ärgerliche Niederlage Budissa Bautzen verliert bei der BSG Chemie Leipzig, obwohl Torhüter Maik Ebersbach einen Elfmeter des Torschützen pariert.

Hier behauptet sich der Bautzener Franz Pfanne (vorn) im Zweikampf mit Nicolas Ludwig (Leipzig). © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Wie gewonnen, so zeronnen. Eine Woche nach dem viel beachteten 0:0 gegen den Spitzenreiter FC Energie Cottbus, kassierten die Budissen beim Tabellensechzehnten BSG Chemie Leipzig eine 0:1 (0:0)-Niederlage. Ähnlich wie beim Pokalspiel im November 2017, das ebenfalls im Alfred-Kunze-Sportpark mit 0:1 verloren wurde, blieben die Bautzener am Sonntag vor 2 065 Zuschauern unter ihren Möglichkeiten. Budissas Trainer Torsten Gütschow veränderte seine Startelf gegenüber der Heimpartie gegen Cottbus (0:0) auf zwei Positionen. Für Sepp Kunze und Paul Milde rückten Franz Hausdorf und Jonas Krautschick in die Mannschaft.

Die Chemiker, das mit Abstand offensivschwächste Team der Liga, begannen druckvoll. Die erste Chance aber verzeichnete Bautzen. Nach einem Freistoß von Tony Schmidt landete das Leder am Pfosten (16.). Nur 120 Sekunden später war Leipzigs kanadischer Torhüter Julien Latendresse-Levesque zur Stelle – und erneut war Schmidt der Absender. Auf der Gegenseite blieben die Strafraumszenen überschaubar. Der Japaner Rintaro Yajima verpasste eine Flanke von Nicolas Ludwig (20.), ansonsten verlebte Budissas Schlussmann Maik Ebersbach bis zur Halbzeitpause einen stressfreien Nachmittag.

In der 51. Minute geriet Bautzen dennoch in Rückstand. Ein Tor, das sich nicht angekündigt hatte. Nach einem Freistoß von Manuel Heinze köpfte Neuzugang Pierre Merkel aus Nahdistanz ein. Der Stürmer war vom SC Wiedenbrück gekommen und hatte vor dem Spiel gemeint: „Ich bin nicht mit der Erwartung hierhergekommen, in jedem Spiel zu treffen. Wenn ich das könnte, würde ich nicht in der Regionalliga spielen. Es wäre aber schön, wenn es gegen Bautzen mit dem ersten Tor für Chemie klappen würde.“

Gesagt, getan. Nur vier Minuten später stand das nächste Duell zwischen Merkel und Ebersbach an. Der Bautzener Torhüter hatte Alexander Bury im Strafraum zu Fall gebracht, konnte diesen Lapsus aber wettmachen, indem er Merkels Elfmeter parierte (56.). Budissa zog danach im Tempo an, hatte aber Pech, dass der Distanzschuss von Jonas Mack nur an der Torumrahmung landete (64.). Fünf Minuten vor dem Abpfiff verpasste Pavel Patka die letzte Chance auf einen Punktgewinn. „Fußball ist Ergebnissport, es gibt keine B-Note. Ich habe in der Pause auf die Standards der Leipziger hingewiesen und dann kassieren wir das 0:1 nach einem Freistoß. Das ist sehr ärgerlich“, schimpfte Budissas Trainer Torsten Gütschow. „Spielerisch war nicht mehr drin, denn es ist unmöglich, auf so einem Platz Fußball zu spielen.“ Sein Leipziger Kollege Dietmar Demuth war dagegen erleichtert: „Wir waren gut auf Bautzen eingestellt und hätten nach dem 1:0 den Sack zumachen müssen.“

Insgesamt wurden an diesem 21. Spieltag nur drei Partien angepfiffen. Cottbus bleibt ungeschlagen, musste sich aber zu Hause mit einem 1:1 gegen Auerbach begnügen. Der VfB rangiert als Viertletzter sechs Zähler hinter Budissa. Da in der 3. Liga Erfurt und Chemnitz zwei Nordost-Vereine auf einem Abstiegsplatz stehen, drohen der Regionalliga Nordost bis zu vier Absteiger. „Wir wissen, dass wir noch längst nicht durch sind“, sagt Torsten Gütschow.

Budissa Bautzen spielte mit: Ebersbach – Heppner, Patka, Hoßmang, Mack, Hausdorf Pfanne, Müller, Krautschick (61. Gehrmann), Schmidt und Bönisch.

