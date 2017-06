Ärger wegen teurer Pflanzen-Pflege Die Stadt muss für die Instandhaltung einiger Grünflächen umplanen – und bliebt auf den Kosten sitzen.

Eigentlich war alles schon in trockenen Tüchern. Doch nun ist es doch anders gekommen. Bereits Ende März hatte die Stadt einen preisgünstigen Bieter für die Pflege einiger Grünflächen auf Nossener Flur gefunden. Die Starbacher Firma XTrak legte das wirtschaftlichste Angebot vor und erhielt im April den Zuschlag für ein Jahr. Für die Muldenstadt ist das umso wichtiger, als dass der Bauhof, speziell in einigen Randgemeinden, beim Grünschnitt etc. kaum hinterher kommt. Mit der besagten Firma hatte die Verwaltung bisher nicht zusammengearbeitet, deshalb die geringe Vertragslaufzeit. Jedoch ist der Betrieb kurzfristig abgesprungen, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Deshalb musste Nossen umdisponieren und den zweitpreiswertesten Bieter anfragen. Das ist der Kommunal- und Agrarservice aus Dittmannsdorf. Die Firma wird die Arbeiten nun für eine Zeit von drei Jahren für knapp 19 000 Euro durchführen. Dass die Kommune auf den Mehrkosten sitzen bleibt, leuchtete dabei nicht allen Stadträten ein. Fünf stimmten gegen den Vorschlag, wollten den ersten Bieter wegen der Zusatzkosten zur Kasse bitten. Auf einen Rechtsstreit will es die Verwaltung aber nicht ankommen lassen.

