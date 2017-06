Ärger wegen Hochwasserdienst Etwa 50 Döbelner haben gelbe Briefe vom Ordnungsamt erhalten. Ihnen wird ein Bußgeld bis zu 50 000 Euro angedroht.

Vor solchen Situationen wie am 2. Juni 2013, als die Mulde – hier in der Sörmitzer Straße – über die Ufer trat, soll das Hochwassernachrichtensystem des Landes warnen. Auch die Stadt informiert per SMS. © Archiv

Wer Rechte nutzt, kann sich Pflichten einhandeln. Das wurde etwa 50 Döbelnern vor einer Woche vom Ordnungsamt der Stadt klargemacht. Ihnen brachte der Postbote einen Brief mit Postzustellurkunde ins Haus. Es waren Aufforderung, sich am Hochwassernachrichten- und Alarmdienst zu beteiligen, für den sie sich angemeldet hatten. Verbunden damit war der Hinweis auf ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro laut Wassergesetz, das bei Nichtbeachtung droht. „Wir sind nur die Überbringer der schlechten Nachricht“, betonte Ordnungsamtschef Jürgen Müller. „Wir sind von der Landesdirektion aufgefordert worden, das jedem persönlich zuzustellen.“ Das Gewitter der empörten Empfänger ist dann allerdings auf die Stadtverwaltung niedergegangen. „Die Leute haben das nicht als Hilfe angesehen. Das ging bis zu persönlichen Beleidigungen. Einmal habe ich einfach aufgelegt“, sagte Steffi Tauber, Mitarbeiterin des Ordnungsamtes. Die Stadt hatte auch zwei Ansprechpartner bei der Hochwasserzentrale angegeben. „Die kennen uns jetzt in Dresden“, meint sie lakonisch.

Den Nachrichtendienst der Hochwasserzentrale gibt es seit 2015, sagte Ordnungsamtschef Jürgen Müller. Per SMS gibt es für die Beteiligten nur noch die Nachricht, dass der Meldedienst eröffnet wurde, eine weitere kommt bei Alarmstufe 3. Alle anderen Infos zur Hochwassersituation gibt es per Internet und E-Mail. Neben Behörden konnten sich auch Dritte, also Privatleute anmelden. Sie seien damit unter anderem die Verpflichtung eingegangen, sich auf der Seite einzuloggen, regelmäßig alle 90 Tage das Passwort zu wechseln und die persönlichen Daten zu pflegen, damit sie erreichbar bleiben, sagte Jürgen Müller. In Döbeln hätten sich etwa 50 Leute für den Hochwassernachrichtendienst angemeldet und dann nicht mehr darum gekümmert.

Wie Steffi Tauber sagte, hatte die Stadt schon im Februar über ihr eigenes Benachrichtigungssystem per SMS auf das Problem hingewiesen. Einige hätten daraufhin reagiert. „Wir empfehlen, sich bei der Hochwasserzentrale abzumelden und bei der Stadt anzumelden“, sagte Steffi Tauber. Am Döbelner Benachrichtigungssystem, mit dem im Hochwasserfall SMS auf die Handys der Bürger geschickt werden, beteiligen sich etwa 300 Leute. Allerdings hat auch die Kommune das Problem, dass die Beteiligten ihre Daten nicht pflegen. „Da wechseln die Leute die Handynummer und wundern sich, dass sie keine Mitteilungen mehr bekommen“, sagte Müller. Die Androhung eines Bußgeldes gibt es in diesem Falle aber nicht.

zur Startseite