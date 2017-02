Ärger wegen defekten Geldautomaten In Thiendorf war die Auszahlung von Bargeld mehrere Stunden nicht möglich. Das war vor allem für Leute ohne Auto ein Problem.

Dieser Frau aus Thiendorf gelang es erst beim zweiten Versuch, Bargeld aus dem Automaten in Thiendorf zu bekommen.

Der Geldautomat vorm Burger King im Gewerbegebiet ist seit der Schönfelder Sparkassenschließung zu Jahresende die einzige Geldauszahlungsmöglichkeit im Umkreis. Doch genau dieser Automat war von Donnerstag 19.39 Uhr bis Freitag 9.30 Uhr außer Betrieb, wie Sparkassensprecher Ralf Krumbiegel der SZ bestätigte. Das Gerät war schlicht überhitzt durch die Sonneneinstrahlung, so der Sprecher. Das Thermostat der Heizung scheint defekt gewesen zu sein, deswegen wurde es zu warm und das Gerät schaltete ab. Die Sparkasse hatte am Freitagmorgen sofort den Servicedienst nach Thiendorf geschickt. Doch der Unmut unter den Kunden, die kein Geld bekamen, war groß.

„Ich muss jetzt extra mit dem Auto nach Radeburg oder Großenhain fahren, um Geld zu holen“, schimpfte ein Mann aus Lampertswalde. Eine Rentnerin mit dem Fahrrad musste ein zweites Mal zum Automaten kommen. Ein junges Pärchen aus Ponickau nahm es dagegen sportlich, weil Thiendorf für sie sowieso auf dem Weg lag. „Fahren wir eben nach Ortrand“, so die Kunden. Innerhalb einer Viertelstunde registrierte die SZ sieben Automatennutzer.

Im Schönfelder Einkaufsmarkt wird etwa dreimal am Tag Bargeld ausgezahlt. Hier ist die Auszahlung aber nur möglich, wenn man auch etwas kauft. Ein neuer Geldautomat von Cardpoint ist bisher noch nicht aufgestellt. Ein Mal konnte der Markt allerdings auch keine Euros ausgeben, weil der Geldbestand nicht ausreichte.

Der Defekt in Thiendorf offenbart einmal mehr, wie fragil die Situation der Sparkassenkunden im Osten der Großenhainer Pflege geworden ist. Auch Geschäftskunden der Sparkasse müssen jetzt täglich Wege in Kauf nehmen, um ihre Einnahmen aufs Konto einzuzahlen. Sparkassensprecher Krumbiegel rät dagegen zu Kartenterminals, um den Bargeldverkehr einzuschränken. Wer größere Summen transportieren muss, könne das Geld auch von der DWSI abholen lassen. „Das macht eine zweistellige Kundenanzahl im Landkreis“, so Ralf Krumbiegel. Das koste etwa 20 bis 30 Euro.

Allerdings hat Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel noch ein weiteres Problem bemerkt: Vor allem ältere Sparkassen-Kunden fragen zunehmend nach Überweisungsscheinen. Sie nutzen kein Online-Banking, sondern den Briefkasten der Sparkasse, der am Schönfelder Einkaufsmarkt angebracht ist und zwei Mal in der Woche geleert wird. Doch Überweisungsscheine gibt es in Schönfeld nicht mehr. Auch in Radeburg war am Freitag um 11 Uhr die Beratungsstelle schon geschlossen, im Vorraum lagen keine Überweisungsträger zum Mitnehmen.

Dem Problem der ländlichen Unterversorgung mit Gelddienstleistungen im Landkreis Meißen widmet sich demnächst auch ein Beitrag in der Süddeutschen Zeitung, so Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel. Dient Sachsen dort als schlechtes Vorbild? (SZ(krü)

