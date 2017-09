Ärger wegen Bier-Baby-Fotos Australiens Premierminister Malcolm Turnbull war mit seiner Enkeltochter beim Fußball – und tat das, was viele Männer tun.

Malcolm Turnbull © Facebook

Wegen eines Fotos mit seiner Enkeltochter auf dem Arm und einem Becher Bier in der Hand hat sich Australiens konservativer Premierminister Malcolm Turnbull Ärger eingehandelt.

Der 62-Jährige musste sich wegen der Aufnahme, die beim Besuch eines Football-Spiels in Sydney entstand, böse Kommentare gefallen lassen. Auf dem Bild ist Turnbull zu sehen, wie er ein halb ausgetrunkenes Bier in der Hand hält und das Baby auf die Stirn küsst. Auf Facebook schrieb er dazu: „Multitasking at the footy.“ („Multi-Tasking beim Fußi.“).

Im Internet warfen zahlreiche Landsleute ihrem Ministerpräsidenten vor, ein schlechtes Beispiel abzugeben. „Ein Kind halten mit Alkohol in der Hand – was für eine Schande“, schrieb eine Frau. Facebook-Nutzer Jonathan Allott meinte: „Kindern so früh beizubringen, wie man beim Football Bier trinkt – tolle Großeltern.“ Von anderen Leuten wurde Turnbull verteidigt. Auch Oppositionsführer Bill Shorten sprang ihm bei. Er schrieb: „Lasst ihn einen Opa sein.“ (dpa)

