Ärger wegen Baustelle an der Weißeritz Fußgänger und Radfahrer sind wegen Bauarbeiten der Tharandter Straße bei Freital auf eine Ampel angewiesen. Doch nicht alle wollen sich mit der Einschränkung abfinden.

Noch bis November werden entlang der Tharandter Straße zwischen Freital und Dresden die Stützmauern an der Weißeritz saniert. Bis dahin sind Fußgänger und Radfahrer auf eine Ampel angewiesen, um sicher über die Straße zu kommen. Denn der ursprüngliche Weg entlang der Weißeritz ist durch Baumaschinen versperrt. Doch offenbar nicht alle Radfahrer wollen sich mit der Einschränkung abfinden. So habe es Beschwerden gegeben, ob diese Ampel überhaupt notwendig sei, teilt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz mit. Viele der Radfahrer und Fußgänger widersetzten sich der Ampelregelung. Andere gingen noch einen Schritt weiter. So wurden Bauzäune in die Weißeritz geworfen, Maschinen beschädigt und sogar die Ampel demoliert, wie Koettnitz berichtet.

Deshalb wurde festgelegt, zwischen Freitagabend und Montagfrüh die Ampel zur Seite zu stellen und den Gehweg frei zu geben. An den Wochentagen bleibt die Anlage jedoch stehen. Dabei ist Dauergrün für Autos eingestellt. Bei Bedarf können Radfahrer und Fußgänger über einen Knopf für sich auf Grün schalten. (SZ/acs)

