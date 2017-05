Ärger ums Parken am Schillerplatz Die Stadtratsmehrheit will weniger Stellflächen am Blauen Wunder.

Das Parken unter dem Blauen Wunder wird verboten und die Zahl der Stellflächen auf dem Parkplatz verringert. Das Parken auf Loschwitzer Seite bleibt illegal. Diesen Antrag beschloss die Ratsmehrheit am Donnerstag. Das sorgt für jede Menge Ärger. Christian Piwarz, CDU-Landtagsabgeordneter und Ortsverbandschef in Blasewitz, ist sauer. „Die rot-rot-grüne Stadtratsmehrheit setzt sich über die Voten zweier Ortsbeiräte hinweg. Die angeblichen Basisdemokraten treten den vor Ort artikulierten Bürgerwillen mit Füßen und ignorieren Fakten.“

Speziell auf Loschwitzer Seite sei das Parkplatzproblem eklatant und das seit Jahren. Nicht nur an wenigen Tagen im Sommer herrsche dort Parkplatznot, sondern nahezu immer. Enttäuscht ist die CDU auch von der Verwaltung. „Fast zehn Jahre alte Beschlüsse zum Parken am Blauen Wunder auf Blasewitzer und Loschwitzer Seite sind bis heute nicht umgesetzt. So kann man das Vertrauen in demokratische Entscheidungen auch kaputt machen.“

Unverständnis äußert CDU-Stadtrat Gunter Thiele. „Die Plätze werden seit Jahren viel genutzt, da rund um den Körner- und den Schillerplatz zu wenige Abstellflächen für Kraftfahrzeuge vorhanden sind.“ Die Tiefgarage an der Schillergalerie sei keine Alternative. Besonders für ältere und gehbehinderte Menschen ist sie zu weit entfernt von den Gastronomiebetrieben und dem Markt an der Loschwitzer Brücke. Das bestätigen die Wirte von Schillergarten und Villa Marie. Diskussionen gab es auch auf SZ-Online. Leser „Didi“ schreibt: „Da es ja ein Landschaftsschutzgebiet ist, bitte dann auch konsequent diesen Pflasterplatz wegbaggern und durch Wiese ersetzen, sonst wirkt das reine Parkverbot etwas unglaubwürdig.“

Nutzer „Frank N.“ bezieht sich auf die Debatte um das Aufeinandertreffen von Auto- und Radfahrern auf dem Elberadweg. „Kritische Situationen waren bei mir bisher nie durch Autos, nur durch andere Fahrradfahrer verursacht. Manche denken da wohl, sie wären bei der Tour de France oder müssen ihre Kinder nicht beaufsichtigen.“

zur Startseite