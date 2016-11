Ärger ums neue Wohngebiet Der Gemeinderat will der baldigen Erschließung nicht im Wege stehen. Allerdings sind bereits Anwälte aktiv.

Die Birnenallee am Rande des geplanten Wohngebiet Strießen-Süd. Hier ist der Gemeinderat nicht mit allem einverstanden. © Anne Hübschmann

Schon bevor überhaupt der erste Spatenstich erfolgt ist, sorgt das neue Eigenheimgebiet in Strießen schon für gehörig Wirbel. Erst wurde um einen Spielplatz diskutiert, der nun doch nicht gebaut wird. Dann geriet die Befestigung der Birnenallee in die Schlagzeilen – und ist bis jetzt noch nicht geklärt. Nun kommt auch noch Ärger um die Entwässerung hinzu.

Entladen hat sich die neuerliche Diskussion im Priestewitzer Gemeinderat. Die Abstimmung über die Planungsfreigabe für Schmutz- und Regenwasser stand an. Der Rat sollte und wollte den bevorstehenden Erschließungsbeginn nicht blockieren. Doch ohne Einschränkungen und Auflagen war da nichts zu machen.

Nur mündliche Zugeständnisse

„Es gibt noch keine wasserrechtliche Genehmigung“, erklärte Konrad Zscheile, der stellvertretende Bürgermeister, vorige Woche. Deutlichen Unmut ließen mehrere Gemeinderäte darüber hören, dass Bürgermeisterin Susann Frentzen dem Bauträger – Wolfgang Bothur und seiner Großenhainer bas humus aktiv GmbH – offenbar mündliche Zugeständnisse gemacht hat, die sich nun nicht umsetzen lassen. Deshalb ist bereits eine Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag der Gemeinde aktiv.

So liegt zum Beispiel bisher kein Nachweis vor, ob die Versickerung von Oberflächenwasser der 15 Eigenheimgrundstücke überhaupt möglich ist. Planer Block rechnet mit einem hohen Grundwasserstand. Die Gebäude sollen daher grundsätzlich ohne Keller oder alternativ nur mit „weißer Wanne“ mit hoher Druckwasserdichtheit gebaut werden. Fraglich ist außerdem noch die Regenwassereinleitung in den Grenzgraben. „Da besteht noch Klärungsbedarf“, so die Gemeinderäte. Die vorhandene Leitung müsste zum Anschluss der neuen Wohnbebauung erweitert werden. Doch wer soll das bezahlen?

Einig sind sich Gemeinde und Investor darüber nicht. „Zu klären ist, ob aufgrund fehlerhafter Bestandspläne, welche der Vorhabenträgerin von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden .., die Gemeinde zur Finanzierung dieser Erweiterung der Regenwasserleitung verpflichtet ist“ , heißt es in der Beschlussvorlage. Beschlossen wurde der vorgelegte Plan daher nur bis zu einem bestimmten Schacht. Auch die Freigabe der inneren verkehrstechnischen Erschließung erteilte der Priestewitzer Gemeinderat nur unter der Bedingung, dass weitere Ratsbeschlüsse zu gegebener Zeit gefasst werden. „Wir wollen deshalb nicht blockieren, weil schon Grundstücke verkauft sind“, sagt Gemeinderat Manfred Apitz. Was Anschluss und Ausbau der Birnenallee (SZ berichtete) betrifft, so steht noch die rechtliche Bewertung aus, ob der jetzige Feldweg überhaupt Bestandteil des Bebauungsplanes ist. Bisher galt er als nicht zugehörig. Offen ist außerdem noch eine Abstimmung mit dem Kreisstraßenbauamt. Denn es geht um die Anbindung der Kreisstraße und die Zufahrt zu einer Parzelle. Auch für die Straßenbeleuchtung sind die Pläne noch nicht abgeschlossen.

Mehrkosten für Bauwillige

Wie zu erfahren war, bringen diese ganzen Schwierigkeiten für die ansiedlungswilligen Häuslebauer Mehrkosten mit sich. 70 000 Euro sind umzulegen. Makler Heller will mit sechs Euro pro Quadratmeter mehr die Vermarktung nun fortsetzen.

