Ärger ums Bargeld Das Angebot, an der Supermarktkasse Geld abzuheben, wird rege genutzt. Aber nicht unbedingt freiwillig.

Piep, piep. Ein Artikel nach dem anderen wandert im Strehlaer Netto-Markt, An der alten Leimfabrik, über den Scanner. Dann wechseln Scheine und Münzen den Besitzer. Aber nicht immer gehen Netto-Kunden in diesen Tagen mit weniger Bargeld im Portemonnaie nach Hause, als sie in den Laden gekommen sind.

Denn an der Discounter-Kasse kann Bargeld abgehoben werden. Und das unabhängig von der Bank des Kunden. Einzige Bedingung ist, dass man für mindestens 20 Euro einkauft. Ein Service, von dem neuerdings viele Strehlaer Gebrauch machen. Denn seit die Filiale der Volksbank am Markt Ende 2016 geschlossen wurde, ist die Bargeld-Versorgung in Strehla schwieriger geworden. „Man ist gezwungen, im Netto einzukaufen, um Geld zu bekommen“, klagt Nutzerin Nicole Kluge bei Facebook.

Was nicht ganz stimmt, denn Bargeld können Volksbank-Kunden auch bei der Sparkasse am Markt abheben. Das kostet dann aber – wie für jeden Kunden einer anderen Bank – 4,50 Euro Gebühren.

Geld, das sich anscheinend viele ältere Strehlaer lieber sparen, indem sie zum Discounter Netto gehen. Begeisterung löst das aber offenbar nicht unbedingt aus. „Gerade die Älteren schimpfen schon, wie das jetzt läuft“, erzählt eine Netto-Mitarbeiterin. Die meisten, die den Bargeld-Service nutzen, seien 60 Jahre und älter und kämen donnerstags oder freitags, hat die Angestellte beobachtet. Das Abhebe-Limit von 200 Euro werde auch ausgereizt.

Aber nicht nur Verbraucher, auch Händler in Strehla sind über den Weggang der Volksbank einigermaßen enttäuscht. „Das ist schon schlecht, weil uns jetzt der Ansprechpartner vor Ort fehlt“, sagt eine Geschäftsfrau, die die beiden früheren Filial-Mitarbeiterinnen als „sehr nett“ in Erinnerung hat. „Und natürlich ist es auch für unserer Kunden schlecht“, so die Händlerin weiter. „Vor allem für die Älteren.“ Ähnliches gelte für die gekürzten Öffnungszeiten der Sparkassen-Filiale.

Bank passt sich an

Die Sparkasse Meißen teilt mit, damit auf das „geänderte Verhalten unserer Kunden“ reagiert zu haben. Die Menschen würden die Geschäftsstelle immer seltener besuchen. Überweisungen, Andressänderungen, Terminvereinbarungen – vieles werde über Internet, Telefon oder Post abgewickelt. Neben den jetzigen Öffnungszeiten seien Beratungsgespräche in Strehla montags bis freitags 8 bis 20 Uhr möglich. Daneben stünden an sieben Tagen die Woche zu jeder Stunde „ein Geldautomat, ein Kontoauszugsdrucker und ein kombinierter Geldein- und -auszahlautomat für Scheine zur Verfügung.“

So einen Einzahl-Automaten hätte auch manch Strehlaer Volksbank-Kunde gern gesehen. „Aber den haben wir leider nie bekommen“, sagt die Strehlaer Geschäftsfrau, die selbst Kundin bei der Riesaer Genossenschaftsbank ist. Ihr Bargeld werde sie nach Riesa bringen. Das habe sie auch schon so gemacht, als es die Filiale am Markt noch gab. Bareinzahlungen am Schalter seien ihr zu teuer gewesen. Ihre Bank zugunsten einer anderen zu verlassen, kann sich die Ladeninhaberin derweil nicht vorstellen. „Man hat sich ja eingerichtet, hat sein Bankprogramm. Genossenschaftsanteile hat man auch.“

Stadtpolitiker hatten vorige Woche angeregt, die Banken mit einer Unterschriftenaktion auf den Unmut der Strehlaer aufmerksam zu machen. Stadtchef Jörg Jeromin (FWG) versprach, die Aktion durchzuführen. Wann und wie, hat die Stadt bisher nicht bekannt gegeben.

Ob so ein Protest die Banken dazu bringen wird, die jüngsten Entscheidungen zu revidieren? Daran glaubt auch in Strehla kaum jemand. Als Signal sei sie trotzdem wichtig. „Dann haben wir wenigstens etwas versucht“, sagt die Ladeninhaberin.

