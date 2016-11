Ärger um Schmierereien In der Ortschaft sind Graffiti aufgetaucht. Unter anderem vor der Kirche. Die Ortsvorsteherin bittet um Hinweise der Bürger.

An der Wand des Bergkellers im Ottendorfer Ortsteil Grünberg haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende diese Schmierereien hinterlassen. Ortsvorsteherin Heike Gaum bittet alle Bürger der Ortschaft um mithilfe, damit die illegalen Sprayer gefasst werden können. © privat

In großen weißen Buchstaben prangern an der Wand des Grünberger Bergkellers, gegenüber des Rastplatzes, die Worte „Fake Bitches“ und „Parallel Universum“. Darunter ist, ebenfalls in weißer Farbe, eine einfache Tür aufgemalt. Die Buchstaben sind teilweise, vermutlich durch den Regen der letzten Tage, bereits ein wenig verschwommen. Gleichzeitig sind vor der Eingangstür der Kirche des Ortsteiles, direkt auf dem Boden und in gleichem Stil, die Worte „Hell ist Earth“ aufgetaucht. Die wahrhaft hässlichen Graffiti-Schmierereien sind am Wochenende in der Ottendorfer Ortschaft Grünberg illegalerweise entstanden und haben für Empörung bei den Einwohnern und Ortsvorsteherin Heike Gaum gesorgt, die sich deshalb an die Sächsische Zeitung gewandt hat, um auf die Vorkommnisse in ihrem Ortsteil aufmerksam zu machen. „Besonders ärgerlich ist der Vorfall vor dem Volkstrauertag und dem Totensonntag, da demzufolge viele Bürger auf dem Friedhof unterwegs sind“, erklärt Heike Gaum gegenüber der SZ. Die beiden Tage fallen auf den 13. und 20. November. Beides Sonntage, an denen nun die Besucher der Grünberger Kirche und des Friedhofs, sich über die Schmierereien am Boden ärgern müssen, die weder viel Sinn noch eine wirklich aussagekräftige Botschaft vermitteln. Und auch von urbaner Kunst kann in diesem Fall überhaupt nicht gesprochen werden.

Nach Angaben der Ortsvorsteherin habe man beim Polizeirevier Kamenz Strafanzeige gegen unbekannt gestellt. Heike Gaum und die gesamte Ortschaft seien für jeden Hinweis dankbar, der zu den Tätern führt. Hat jemand die Sprayer beobachtet und kann Angaben zu ihrem Aussehen oder besonderen Auffälligkeiten geben? War es nur ein Täter oder vielleicht mehrere? Denn ohne Hinweise von Zeugen hat die Polizei kaum Chancen, die Sprayer zu schnappen.

Solche Dummejungenstreiche habe es nach Aussagen der Ortsvorsteherin in Grünberg noch nie gegeben und soll es künftig auch nicht noch einmal geben. „Wir hoffen, dass es nur solche Streiche waren“, betont Heike Gaum. Und nicht an anderer Stelle weitere Graffiti auftauchen.

Hinweise zu den Schmierereien nimmt das Polizeirevier Kamenz unter der Telefon: 03578/ 3520 entgegen.

