Ärger um Sanierung des Körnerwegs

Der Körnerweg soll saniert werden, und zwar sofort in der kompletten Länge. Das fordern jetzt die Piraten. Seit Jahren warten die Radfahrer in Dresden auf die Sanierung. „Den ganzen Abschnitt jetzt zu machen, ist schlicht eine Willens- und Finanzierungsfrage. Die Finanzierung kann sofort aus den aktuellen Steuermehreinnahmen gedeckt werden“, so Martin Schulte-Wissermann, Mitglied der Piraten im Bauausschuss. Die komplette Sanierung des maroden Weges habe im Radverkehrskonzept, das der Stadtrat im März beschlossen hat, die oberste Priorität, betont sein Parteikollege Steve König.

Bisher hat die Stadtverwaltung nur die Erneuerung des kurzen Teilstückes am Heilstättenweg geplant. Im Spätsommer soll es losgehen, sagt Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz. Dieses Stück soll als Probefläche für den noch ausstehenden größeren Teil dienen. Hier sollen während der Bauarbeiten Erfahrungen mit den vorhandenen Stützmauern und den Sandsteinflächen gesammelt werden. (SZ/jv)

