Ärger um Rauchverbot verpufft Vor zehn Jahren erließ der Freistaat das neue Gesetz. Ein Grund zum Aufhören ist das Verbot für Raucher meist nicht.

Zwei Männer sitzen in einer Kneipe, trinken und genießen eine Zigarette. Seit 2008 ist es verboten in Gaststätten zu rauchen. Viele Gastronomen mussten daher erst einmal umdenken. Inzwischen haben die meisten eine Lösung gefunden: Entweder stehen die Raucher draußen oder haben einen Raum für sich. © dpa

Für Raucher gehört sie einfach dazu, die Zigarette zum Feierabendbier oder nach einem guten Essen. Doch wer jetzt zum Glimmstängel greifen will, der muss in den meisten Gaststätten, Kneipen und Bars aus dem Gastraum verschwinden. Vor zehn Jahren für viele ein großes Problem. Im Oktober 2007 wurde das sächsische Nichtraucherschutzgesetz verfasst, im Februar 2008 trat es in Kraft.

Inzwischen ist das Gesetz für viele kein Thema mehr. Die neuen Gewohnheiten haben sich eingespielt. Raucher werden entweder vor die Tür geschickt oder haben einen eigenen Raum für sich. „Am Anfang war alles sehr missverständlich“, meint Carmen Binder vom Black Horse in Döbeln. Man habe zunächst viele noch drinnen rauchen lassen. Doch mit der Zeit seien alle vernünftig geworden. Dann wurden auch bei Binders die Raucher zunächst vor die Tür geschickt. Doch das gefiel dem Gastwirt nicht. Er wollte die Raucher nicht „abschieben“, wie seine Frau sagt. Binder richtete vor einigen Jahren einen Raucherraum ein, mit Kamin und Couchinsel. „Das ist viel gemütlicher, als draußen zu stehen“, sagt Carmen Binder. Inzwischen findet sie das Rauchverbot in Gaststätten richtig gut. „Es kommen auch Familien mit Kindern zu uns“, freut sich die Frau des Wirts.

Kaum mit dem Thema beschäftigt hat sich bisher Christian Dettke, der Chef des Prince Albert Inn in Döbeln. „Wir merken das hier nicht so. Wir sind kein reines Pub.“ Die Leute kommen eher zum Essen als zum Trinken, sodass die Sehnsucht nach einer Zigarette bei den meisten gering ist. Die Raucher stehen bei ihm draußen vor der Tür. Ob es viele sind? Dettke weiß es nicht. Für die Vorbesitzerin des Pubs sei das Verbot damals jedoch ein großes Problem gewesen. „Sie hat fast ausschließlich vom Getränkeverkauf gelebt“, so der neue Inhaber, der den Geschäftsbereich geändert hat. Im nahe gelegenen Old Town Pub haben die Raucher einen Raum für sich. Aber: „Der wird kaum genutzt“, sagt Chefin Denise Klette. Nach der Flut 2013 ist er sogar verkleinert worden. Auch sie findet den rauchfreien Gastraum angenehmer, vor allem für Familien mit Kindern. „Es ist ein großer Vorteil und das sehen zum Teil auch die Raucher so“, sagt Klette.

Einer ihrer Gäste, ein 37-jähriger aus Döbeln, kann das nur bestätigen: „Ich finde das Rauchverbot nicht schlimm, das Essen schmeckt besser und die Luft in den Gaststätten ist angenehmer.“ Dass er bei den Kneipen draußen stehen muss, macht ihm nichts aus. „In Gaststätten rauche ich heute schon weniger als früher. Raus gehe ich nicht viel“, sagt der Mann.

Doch so verständnisvoll wie der Döbelner sind längst nicht alle Raucher. Für viele gehört die Zigarette zu einem gemütlichen Abend einfach dazu. Schwierig ist das vor allem für die wenigen Clubs, die in der Region noch geblieben sind. „Das Nichtraucherschutzgesetz ist super, aber die Umsetzung ist scheiße“, bringt es Sandro Fleiss vom Kimmi Dolly in Döbeln auf den Punkt. „Sie hätten einfach die Kippen teurer machen sollen, damit die Leute weniger rauchen“, sagt der 40-Jährige. Freunde von ihm aus Leipzig hätten mit Erfolg gegen das Gesetz geklagt.

Dass das Verbot allein nicht reicht, um Raucher von ihrer Sucht abzuhalten, diese Erfahrung hat auch Johannes Bayer von der Suchtberatung der Diakonie Döbeln gemacht. Dazu seien noch andere Faktoren nötig, wie zum Beispiel die Gesundheit. Aber: „Die gesellschaftliche Akzeptanz für Raucher nimmt ab.“ Vor allem von Frauen habe er schon öfter gehört, dass sie sich als Raucherin ausgegrenzt fühlen. Zum Beispiel, wenn keine der Freundinnen mehr raucht und man als einzige raus gehe.

Im KL 17 in Döbeln muss niemand vor die Tür. Es gibt eine Raucherlounge, abgetrennt mit Glaswänden und einer funktionierenden Lüftungsanlage. Als diese während der Silvesterfeier zugunsten des rauchfreien Bereichs aufgelöst wurde, gab es viele Nachfragen. „Viele wollten die Raucherlounge wieder haben“, sagt Inhaber Sven Weißflog. Er will die Raucher nicht ganz aus seinem Club verbannen. „Es gehört zum guten Ton, ihnen einen Platz zu verschaffen. Aber man muss auch für die Nichtraucher Verständnis haben.“

Generell ist die Zahl der Raucher in der Region Döbeln leicht rückläufig, wie Johannes Bayer von der Diakonie sagt. Auch in seinem Programm Rauchfrei gehen die Teilnehmerzahlen zurück. Er vermutet, dass er die meisten, die mit seiner Hilfe rauchfrei leben wollen, bereits beraten hat. Die Mehrheit komme ohnehin nicht zu ihm, sondern höre von heute auf morgen einfach auf. „Dann folgen ein paar schlimme Tage, aber dann geht es einfach so, ohne Zigaretten“, so Bayer.

zur Startseite