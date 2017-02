Ärger um Ost-Kaufhalle Seit Jahren soll das marode Gebäude abgerissen werden. Inzwischen ist es ein ernstes Sicherheitsrisiko.

Zerschlagene Schaufenster, demolierte Türen und Schmierereien, so sieht die ehemalige Kaufhalle Ost an der Brückenstraße seit Jahren aus.

Auch im Innern sind die Vandalismusschäden nicht zu übersehen.

Genauso wie hier.

Auch Graffiti prägen das Bild Gebäudes.

Den Anwohnern von Zittau Ost ist die ehemalige Kaufhalle in der Brückenstraße schon lange ein Dorn im Auge. Im Innern und an der Fassade haben sich unzählige Sprayer mit Graffiti verewigt. Die Brache verschandelt das Wohnumfeld. Auch die Leiterin der benachbarten Kita „Kinderland“ kann immer mal wieder beobachten, dass Jugendliche aus dem Wohngebiet durch die kaputten Schaufensterscheiben hindurch in die Halle einsteigen. Fußspuren im Schnee rund um das Gebäude belegen, dass auch in diesen Tagen Personen das bislang nicht abgesperrte Grundstück betreten haben. Bereits seit September 2001 ist die „SB-Halle“ geschlossen und steht seitdem leer.

Frau Ansorge informierte in der Vergangenheit die Stadtverwaltung über die Schlupflöcher am Gebäude, die dann provisorisch mit Holzplatten verschlossen wurden. Wegen der zerschlagenen Scheiben, der Vandalismusschäden im Innern und der allgemeinen Unfallgefahr betrachtet die Stadtverwaltung das Objekt inzwischen als Sicherheitsrisiko. Das bestätigte Stadtsprecher Kai Grebasch auf Anfrage der SZ.

Bereits seit dem August-Hochwasser 2010, bei dem die Bausubstanz der Halle schwer beschädigt wurde, gibt es seitens der Stadtentwicklungsgesellschaft Abrisspläne für die ehemalige Kaufhalle. Im Mai 2013 beschloss ein Ausschuss des Stadtrates den Abriss. Im September 2015 beschloss der Stadtrat dann die Vergabe der Planungsleistungen zum Abbruch der Kaufhalle, Kostenpunkt 36 354 Euro.

Nun könnte aus Plänen und Beschlüssen endlich Realität werden. Die Stadt als Eigentümer des Grundstücks hat die notwendigen Fördermittelanträge gestellt und wartet derzeit auf einen Zuwendungsbescheid. Der Rückbau kostet rund 321000 Euro. Bis zu 80 Prozent der Summe könnten aus dem Förderprogramm „Integrierte Brachflächenentwicklung“ des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung und maximal 10 Prozent aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung kommen, so Grebasch. Wenn Zittau über einen bestätigten Haushaltsplan verfügt, kann abgerissen werden, so der Stadtsprecher. Der konkrete Baubeginn richtet sich nach dem Eingang des Fördermittelbescheids und den Fristen der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren. In jedem Fall bemüht sich die Stadt, die Brache noch in diesem Jahr abreißen zu lassen.

Die Kaufhalle Ost, einst für die Bewohner des Neubaugebietes in Zittau Ost erbaut, wurde bis zum Ende der DDR von der staatlichen Handelsorganisation HO betrieben und bot neben Lebensmitteln auch sogenannte Waren täglichen Bedarfs wie Drogerieartikel und Reinigungsmittel an. Anfang der 1990er Jahre wurde das einstöckige Gebäude erweitert. Eine Bäckerei-Filiale und ein Zeitungs-, Lotto- und Schreibwarenshop zogen ein. Die Bewohner der gegenüberliegenden Plattenbauten schätzten den kurzen Weg zum Einkauf. Durch zunehmenden Leerstand im Wohngebiet, Investitionsstau und die Wettbewerbssituation rechnete sich der Betrieb für die SB-Handelsgesellschaft jedoch nicht mehr, deshalb gab sie das Objekt 2001 auf.

2007 interessierte sich ein Unternehmer für das Grundstück. Der Inhaber einer Innenausbau-Firma wollte seinen Betriebssitz in die Brückenstraße 12 verlegen. Er bot damals 35000 Euro für die Immobilie. Der Preis lag weit unter dem Verkehrswert. Die Stadtverwaltung empfahl dem Stadtrat damals, dem Verkauf trotzdem zuzustimmen. Der Rat lehnte jedoch ab.

