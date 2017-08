Ärger um neue Lampen in Altkaditz Die jetzigen Laternen stehen auf Privatgrund. Nun sollten sie auf den ohnehin schon schmalen Fußweg verlegt werden.

Wenn in der Stadt Beleuchtung erneuert wird, kommt es häufig zu Ärger. Zu hell, zu dunkel – nicht jedem kann die Stadt es mit der Auswahl der Laternen recht machen. Doch bei den Arbeiten in Altkaditz gab es aus einem ganz anderen Grund einen Aufschrei der Anwohner. Denn auf der Grimmstraße standen die Laternen bisher auf Privatgrund. Die Stadt muss die Betonmasten nun auf einer öffentlichen Fläche errichten und plante deshalb die Verlegung auf den Gehweg. Da der ohnehin schon schmal ist, war die Empörung vieler Anwohner groß. Da schaltete sich der Ortsbeirat ein und suchte mit allen Beteiligten nach einer Lösung.

„Leider wurde es versäumt, die Anwohner früh genug zu informieren“, sagt Ortsamtsleiter Christian Wintrich. So waren die Löcher auf dem Gehweg bereits gemacht, als auf Anraten des Pieschener Ortsamtsleiters eine Informationsveranstaltung stattfand. Trotzdem ist man dort noch zu einer Lösung gekommen. So soll ein Mast weiterhin auf Privatgrund stehen bleiben. Für einen anderen wurde eine kleine Grünfläche gefunden, die im Besitz der Stadt ist. „Warum die nicht bei den Planungen aufgefallen ist, weiß ich nicht“, so Wintrich. Die Löcher müssen wieder zugemacht werden. „So ist der Bürgerwille“, sagt der Ortsamtsleiter. Allerdings muss Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) diesen Plänen noch zustimmen. Darum hat ihn der Ortsbeirat nun gebeten. Auch auf der Serkowitzer Straße sowie der Straße Altkaditz wurde die Beleuchtung erneuert. Dort hat es bislang aber keine Beschwerden von Anwohnern gegeben.

