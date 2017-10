Ärger um Müll auf dem Bolzplatz Eine Anlage im Dresdner Süden wird nicht nur zum Sport machen genutzt. Manch einer hinterlässt hässliche Spuren.

Wer Fußball spielen kann, der kann auch seinen Müll mitnehmen. So sollte es zumindest unter Sportlern sein. Die Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd (WGS) hat da ganz andere Erfahrungen gemacht. Regelmäßig investiert der Großvermieter in die Spielplätze und Grünanlagen in den Wohngebieten im Dresdner Süden. Auch Bolzplätze werden hergerichtet, verschönert oder auch schon mal neu angelegt. Der Bedarf ist groß. Immer mehr junge Familien wollen im Dresdner Süden wohnen. Und die Kinder wollen dann natürlich toben und spielen.

Die teils negativen Folgen für die Anlagen sind nun Thema im Newsletter der WGS. „Seit einigen Wochen erhalten wir von unserem Hauswartservice die Mitteilung, dass der Bolzplatz an der Martin-Andersen-Nexö-Straße stark vermüllt verlassen wird“, steht dort. Dabei gibt es an beiden Eingängen des Bolzplatzes Mülleimer, die für die Entsorgung von Abfall genutzt werden können. „Wir möchten die Nutzer bitten, auf Ordnung und Sauberkeit zu achten!“, schreibt die WGS weiter. „Unsere Hauswarte sorgen dafür, dass die Bolzplätze sauber sind und die Tore geöffnet werden. Wenn die Vermüllung weiter anhält, werden wir den Bolzplatz vorerst verschlossen halten.“ (SZ/acs)

