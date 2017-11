Ärger um Hundehaufen Auf dem Spielplatz in Pethau sind stinkende Hinterlassenschaften entdeckt worden. Es ist nicht der erste Fall.

Die Regelung ist eigentlich klar: Hunde haben auf dem Spielplatz in Pethau nichts zu suchen. Doch nicht alle Hundebesitzer halten sich daran. Stattdessen verunreinigen sie die Fläche noch mit Hundekot. Pethaus Ortsbürgermeister Andreas Nietsch appelliert deshalb im Stadtanzeiger an den gesunden Menschenverstand. © Jan Lange

Pethau. Eigentlich ist die Beschilderung eindeutig. Hunde haben auf dem Spielplatz in Pethau nichts zu suchen. Ein Schild am Eingang weist darauf hin. Auch Fahrradfahren und Fußballspielen ist demnach hier verboten. Dennoch sind im Sand rund um die Rutsche und an der Schaukel Hundehaufen entdeckt worden. Ortsbürgermeister Andreas Nietsch (Freie Wählervereinigung Pethau) hat sich deshalb über den Stadtanzeiger an die Öffentlichkeit gewandt.

Pethaus „erster Mann“ ist im Gegensatz zu seinen Kollegen aus den anderen Zittauer Ortschaften nicht unbedingt dafür bekannt, sich regelmäßig im Amtsblatt der Stadt an die Bürger zu wenden. Beim Thema Hundehaufen konnte er sich aber nicht zurückhalten und nutzte das städtische Informationsblatt aus gegebenem Anlass für einen deutlichen Hinweis an die Hundefreunde. „Liebe Hundebesitzer, ihr habt ein Herz für Tiere, also habt bitte auch eines für eure Mitmenschen. Ihr habt Verantwortung für euren besten Freund übernommen, diese hört aber nicht beim Füttern mit Leckerlis vorne auf, sondern geht am ‚anderen Ende‘ weiter“, schreibt Nietsch.

Durch den Hinweis eines Bürgers sei er auf das Problem aufmerksam geworden, sagt der Ortsbürgermeister. Dass man auf dem Gang zum Bäcker oder zum Postkasten auf dem Fußweg mal in einen Hundehaufen tritt, ist fast jedem schon mal passiert. Tretminen auf dem Bürgersteig sind schon nicht schön, aber auf einem Spielplatz absolut ärgerlich, wie Nietsch findet. Das gehe in seinen Augen gar nicht. „Spätestens dort sollten die Hundebesitzer ihren Verstand einschalten“, meint er. Denn gerade kleine Kinder krabbeln auf allen vieren über den Spielplatz und kommen dann mit den stinkenden Hinterlassenschaften der Vierbeiner in Kontakt. Nietsch steht mit seiner Meinung nicht allein da. Auch bei der diesjährigen Pethauer Kirmes sei über das Thema diskutiert worden, und es sei niemanden egal, berichtet der Orts-chef. Denn alle haben Kinder oder Enkel.

Ärger mit Hundehaufen auf dem Spielplatz gibt es nicht nur in Pethau. Auch im Ortschaftsrat Hirschfelde ist das Problem vor einigen Monaten mehrfach angesprochen worden. Wiederholt waren Tretminen auf dem Spielplatz in Drausendorf entdeckt worden. Hirschfeldes Ortsbürgermeister Bernd Müller (FUW) hatte nach dem ersten Hinweis vor Ort selbst mit einem Nagel mehrere Hundehaufen aufgelesen. Das Problem habe man einigermaßen in Griff bekommen. Zumindest sind in jüngerer Zeit keine Beschwerden mehr an den Ortschef herangetragen worden.

Auch Andreas Nietsch appelliert an den gesunden Menschenverstand und hofft, dass sich diejenigen, die es betrifft, ihrer Verantwortung bewusst werden. Er glaubt, dass die Hundehalter aus der näheren Umgebung kommen müssen. Denn der Spielplatz in Pethau liegt etwas abseits von der Hauptstraße, ist im Grunde nur Einheimischen bekannt. Eine viel belaufene Hundestrecke führt nicht an dem Gelände vorbei. In Drausendorf hatte seinerzeit Ortschaftsrat Andreas Wiesner (FUW) vermutet, dass die Verursacher nicht aus dem Ort kommen. Von seinen Nachbarn könne er sich das nicht vorstellen. Bernd Müller ist sich da nicht so sicher. Auch der Drausendorfer Spielplatz liegt nicht an einer Durchfahrtsstrecke. Müller kann sich nicht vorstellen, dass jemand von auswärts extra mit seinem Hund nach Drausendorf fahre, um auf dem dortigen Spielplatz Hundehaufen zu hinterlassen. Er selbst fragte bei einer Ortsbegehung Hundehalter, ob sie eine Tüte dabei haben. Die Antwort war nein. Den Beschwichtigungen, dass der eigene Hund doch keinen Haufen in der Öffentlichkeit mache, glaubt Müller nicht unbedingt.

Dass man nur mit noch mehr Verboten und zusätzlichen Verbotsschildern dem Problem Herr wird, glaubt Andreas Nietsch nicht. Er sei auch kein Freund davon. Bisher scheint sein öffentlicher Hinweis auch zu fruchten. Danach sind keine Hundehaufen auf dem Spielplatz mehr entdeckt worden. Wenn Eltern unbedingt mit Kind und Hund auf den Spielplatz gehen müssen, dann könne man das auch verstehen, meint Nietsch. Sie sollten dann aber ihre Vierbeiner im Auge behalten und mögliche Hinterlassenschaften sofort beseitigen, fordert der Pethauer Ortsbürgermeister.

