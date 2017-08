Ärger um herrenlose Kätzchen Für Fundkatzen ist das Ordnungsamt zuständig. In Wehlen musste ein Gastgeber die Sache selbst in die Hand nehmen.

Drei kleine Katzen fanden die Maisels in Wehlen bei ihrem Ferienhaus. Sie gehen davon aus, dass die Tiere ausgesetzt wurden. © Foto: privat

Drei süße Tiere tapsten vergangene Woche an der Villa Elbestrand in Stadt Wehlen entlang. Wenige Wochen alte Kätzchen, zwei in Glücksfarben und eines in Schwarz-Weiß, wurden von den Betreibern Christa und Bernd Maisel aufgefunden. Sie vermuten, dass die Tiere ausgesetzt wurden, denn sie waren zutraulich und gepflegt. Das Ehepaar kümmerte sich um die Tiere und wendete sich ans Pirnaer Tierheim, wo die Kätzchen jetzt auf neue Besitzer warten. Obwohl es ihnen gut geht, ist die Sache für die Maisels noch nicht abgeschlossen. „Eigentlich hätte sich die Gemeinde darum kümmern müssen, auch finanziell“, sagt Bernd Maisel und verweist auf das Gesetz.

Tatsächlich schreibt das Bürgerliche Gesetzbuch vor, wie mit Fundtieren zu verfahren ist. Sie müssen unverzüglich der zuständigen Behörde gemeldet werden, also zum Beispiel Polizei oder Ordnungsamt. Die Institution muss sich dann um das Wohl des Tieres kümmern. Die Meldung beim Ordnungsamt übernahmen auch die Maisels. „Aber die Reaktion war haarsträubend“, berichtet Maisel. Laut seiner Aussage hätte der Verwaltungsmitarbeiter ihm geraten, die Tiere wieder auszusetzen. Auf Nachfrage will sich dieser Mitarbeiter nicht dazu äußern, stattdessen kommentiert Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner die Angelegenheit: „Viele nutzen das Gesetz aus und melden sich beim Ordnungsamt, um ihre Katzen loszuwerden.“ Bei diesen Tieren handle es sich nicht immer um Fundkatzen, sondern auch um eigene, die dadurch entstanden sind, dass Elterntiere nicht kastriert wurden. Deshalb sei man bei solchen Anrufen immer skeptisch.

Für die Maisels steht fest, dass sie das Geld der Kommune in Rechnung stellen werden. 75 Euro Schutzgebühr mussten sie an das Tierheim zahlen. Bernd Maisel betont: „Das Geld haben wir gerne bezahlt, darum geht es gar nicht – sondern um die Verantwortung der Verwaltung.“ Selber behalten konnten die Wehlener Gastgeber die Kätzchen nicht. Ihre Dackeldame hätte sie zum Fressen gern.

