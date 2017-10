Ärger um gesperrten Spielplatz Die Kita in Gittersee ist seit drei Jahren geschlossen. Deshalb dürfen auch die Spielgeräte nicht mehr benutzt werden. Es fehlt an Geld und an Zeit.

Sandkasten, Klettergerüst und Rutsche sehen verführerisch aus. Doch auf dem Spielplatz mit der Aufschrift Turbo-Paule darf kein Kind spielen. Das Tor zum Gelände an der Oskar-Seyffert-Straße ist mit einem Kabelbinder fixiert. Nachdem die Stadt vor drei Jahren die Kita gegenüber aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen hatte, darf auch der Spielplatz nicht mehr betreten werden. „Für die Geräte liegen keine aktuellen Tüv-Prüfungen vor. Sie wurden über drei Jahre weder genutzt, noch gewartet. Eine Nutzung als Spielgerät für Kinder ist in dieser Form nicht zu verantworten“, teilt Stadtsprecherin Anke Hoffmann mit.

Einige Eltern wollen das nicht akzeptieren. Mehrmals schon haben sie sich mit ihren Kindern Zutritt zur Anlage verschafft. Immer wieder wurde danach der Zaun verschlossen. Zwar gibt es gleich nebenan einen öffentlich zugänglichen Spielplatz. Der ist jedoch für Kinder zwischen acht und 14 Jahren konzipiert. An einer Gerätekombination können diese größeren Kinder klettern, hangeln und an Stangen rutschen. Für jüngere Kinder ist das Angebot in der Umgebung dagegen mau.

Das wissen auch die Mitarbeiter im Grünflächenamt. Sie würden gern beide Spielplätze zusammenlegen oder die derzeit gesperrte Fläche freigeben. Allerdings ist das nicht so ohne Weiteres möglich. Unter anderem müssen der auf der Fläche vorhandene Geräteschuppen sowie eine nicht verkehrssichere Treppe abgerissen werden, teilt Anke Hoffmann mit. Dafür gibt es bisher kein Geld im städtischen Haushalt. Die offenen Fragen sollen bis kommenden März geklärt werden.

Der FDP-Ortsbeirat Dietmar Keil setzt sich seit Langem für die Wiedereröffnung der Kita ein. Politiker anderer Parteien haben sich der Forderung angeschlossen. Wiederholt stimmten sie dafür und diskutierten über die Kita. Vom gesperrten Spielplatz haben die Ortsbeiräte dennoch bisher nichts gehört. Das Verhalten der Eltern lehnt Keil ab. Und warnt vor dem illegalen Zutritt. „Das kann gefährlich sein“, sagt er. Vielmehr motiviert er die Eltern, sich an den Ortsbeirat zu wenden. Dort könnte über das Problem diskutiert werden.

