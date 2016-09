Ärger um gesperrten Postweg Wegen Bauarbeiten war ein Teil der Straße dicht. Einige wussten das offenbar nicht, bei einem Notfall wurde es plötzlich brenzlig.

Der Postweg war teilweise wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Feuerwehr wusste davon genauso wenig wie die Anwohner. © Archivbild: Marko Förster

Als der Erkrankte schnelle Hilfe brauchte, wurde es plötzlich brenzlig. Notarzt und Feuerwehr wurden kürzlich zu einem Notfall gerufen, der Notruf kam von einer Anwohnerin des Postweges in Pirna. Für die erfahrenen Rettungskräfte eigentlich ein alltäglicher Einsatz, der im vorliegenden Fall allerdings beinahe außer Kontrolle geriet. Das Problem: Der Postweg ist zwischen der Kreuzung Kohlbergstraße/Postweg und der Hausnummer 42 wegen Bauarbeiten gesperrt. Einige, auch die Anruferin, hatten davon erst an dem Tag erfahren, als die Sperrschilder bereits standen. Und zu anderen war die Nachricht über die gesperrte Trasse offenbar noch gar nicht vorgedrungen. Als die Feuerwehr zum Notfall eilte, standen die Kameraden auf einmal vor der Baustelle, an der sie nicht vorbeikamen. Sie mussten wenden und konnten erst über einen Umweg zum Hilfebedürftigen eilen. Wertvolle Zeit verstrich.

Laut der Anruferin habe die Feuerwehr nichts von der Sperrung gewusst. Sie ärgert sich generell darüber, dass die Stadt erst so spät über die Baustelle informiert hatte. Und in der Tat: Die Pressemitteilung zur Sperrung schickte das Rathaus erst am Nachmittag vor dem Tag, an dem die Sperrung begann, heraus. Die Stadt hingegen argumentiert, die Baufirma habe die betroffenen Anwohner des Postweges bereits am 1. September mittels eines Aushanges an jeder Tür informiert. Ein solches Schreiben hat die Anwohnerin, die die Retter alarmierte, nie gesehen. Und offensichtlich sei sie nicht die einzige Unkundige gewesen. Laut der Stadt habe das Rathaus aber sowohl die Feuerwehr als auch die Rettungsleitstelle rechtzeitig vor Baubeginn über die Sperrung informiert. Die Stadtverwaltung räumt jedoch ein, dass es trotz bekannter Engpässe dennoch dazu kommen kann, dass ein Einsatzfahrzeug – wie im vorliegenden Fall – ungünstig an die Einsatzstelle heranfahre.

Trotz der kurzen Verzögerung bei dem Notfall sei die Feuerwehr noch deutlich unterhalb der festgelegten Hilfsfrist von neun Minuten am Einsatzort gewesen. Derlei Vorfälle dürften sich zumindest am Postweg so schnell nicht wiederholen. Spätestens im Laufe des heutigen Mittwochs soll die sanierte Trasse wieder durchgängig befahrbar sein.

zur Startseite