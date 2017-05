Ärger um gesperrten Fußweg auf der Bautzner

Was passiert bloß mit dem Objekt auf der Bautzner Straße 73? Seit Jahren verfällt das ruinöse Gebäude immer mehr. Weil es so marode ist, dass Putzteile herunterfallen, musste der Fußweg vor dem Objekt gesperrt werden. Die Betreiber des Speisewerks sowie Anwohner ärgern sich über den Zustand. Die Stadt kann nicht helfen.

„Die Eigentümerin ist seit Ende 2015 im Besitz einer Baugenehmigung“, sagt Stadtsprecherin Anke Hoffmann. Das Gebäude soll abgerissen werden. Allerdings verkaufe die Besitzerin das Gebäude gerade. Da der Verkauf noch nicht abgeschlossen ist, passiere gerade nichts. „Die Bauaufsicht hat von der Eigentümerin den Nachweis verlangt, dass das Gebäude noch in sich standsicher ist. Diesen Nachweis hat sie vorgelegt“, so Hoffmann. „Die Absperrung ist aber trotzdem erforderlich, weil lose Putzteile oder andere kleinere Teile herabstürzen könnten.“ Die Stadt hat eine befristete Erlaubnis zur Sperrung erteilt und diese bereits verlängert. Wie lange der Zustand so bleibt, ist unklar. (SZ/sag)

