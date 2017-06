Ärger um gesperrten Bürgersteig Monatelang standen mobile Absperrungen am Fußweg Hohe Straße. Jetzt sind sie durch eine massive Variante ersetzt. Und daran wird sich allzu schnell nichts ändern.

Kein Durchkommen mehr: Der Fußweg an der Hohen Straße ist gegenüber des Hotels Wettiner Hof durch eine massive Metallkonstruktion versperrt. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie sie sich auch in Richtung Lessingstraße ein weiteres Mal findet. © Matthias Seifert

Der Fußweg gegenüber des Hotels Wettiner Hof ist ein Ärgernis für viele Anwohner und Spaziergänger. Denn das huckelige Wegstück an der Hohen Straße ist voll gesperrt. Zu Beginn, im Dezember 2016, waren es noch mobile Baken. Die sind inzwischen von fest im Boden verankerten Absperrungen abgelöst worden.

Anwohner empfinden das als untragbar. „Wir haben mit Verwunderung das Aufstellen der Plastikabsperrungen im Dezember verfolgt“, sagt ein Nachbar, der anonym bleiben will. „Als dann im April Bauarbeiten vor unserem Haus begannen, haben wir uns schon gefreut. Endlich passiert etwas.“ Umso größer war das Erstaunen nach dem Ende der Bauarbeiten. Mit festen Absperrungen hatten der Mann und seine Familie nämlich nicht gerechnet. „Die Stadt hat es sich damit einfach gemacht. Sie musste wenig Geld ausgeben, hat aber eine Maßnahme ergriffen“, findet der Hausbewohner.

Auch Nachbar Jörg Richter ist nicht begeistert. Ihm macht vor allem die Sicherheit der Fußgänger Sorgen. Um der Sperrung auszuweichen, sollen Passanten auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln. Darauf weist auch ein eigens aufgestelltes Schild hin. „Das macht aber niemand“, hat Jörg Richter beobachtet. „Der Fußweg wird vor allem von Kindern und Jugendlichen genutzt, die von der Bushaltestelle gehen und nachmittags denselben Weg wieder zurück. Auch Bewohner des Albert-Schweitzer-Seniorenhauses nutzen den Weg auf ihrer Spazierrunde.“ Um abzukürzen, würden die meisten ein Stück auf der Fahrbahn laufen. „Da die Straße oft dicht beparkt und viel befahren ist, stellt das eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar“, findet der Anwohner.

Sperrung als Vorsichtsmaßnahme

Für die Sperrung habe man sich nach einer Begehung mit Verwaltungsmitarbeitern und Stadträten im Herbst entschieden, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. Damals sei der Zustand zweier Gehweg-Abschnitte an der Hohen Straße als gefährlich eingeschätzt worden. „Wir sind ja auch in der Haftung.“ Die Sperrung als Vorsichtsmaßnahme.

Ursache für die Gehwegschäden sind nach Auskunft der Stadt die Baumwurzeln. „Die reichen auch bis in die Straße, aber auch bis in die Grundstücke der Anlieger“, so Uwe Päsler. Deshalb sei auch keine einfache Reparatur möglich. Lediglich für die Hauseingänge seien Zwischenlösungen geschaffen worden. Wenn man das Gehweg-Problem lösen wolle, müsse die Straße grundhaft ausgebaut werden. Das jedoch koste viel Geld. Geld, das die Stadt nicht hat. Das wiederum mache es unwahrscheinlich, dass sich am Zustand des Fußwegs an der Hohen Straße etwas ändert, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Zumal die Straße auf der Prioritätenliste des Rathauses nicht ganz vorn rangiere. Das sei auch der Grund, warum es bisher auch keine Planungen oder Kostenvoranschläge für ein solches Bauprojekt gebe. Beziffern kann die Stadt lediglich, was die massiven Metall-Absperrungen an der Hohen Straße gekostet haben: circa 3 000 Euro.

Dass es in Riesa einen Investitionsstau bei der Infrastruktur gibt, daraus macht Stadtsprecher Uwe Päsler keinen Hehl. Ein Vorhaben wie der momentan laufende grundhafte Ausbau der Gröbaer Kirchstraße sei nur möglich, weil es dafür reichlich Fördergeld gibt, erklärt Uwe Päsler. Fußwege seien schon länger ein Thema, macht er deutlich. Die Gehweg-Sperrung an der Hohen Straße ist laut Päsler aber „ein Einzelfall“. Weitere Sperrungen wie diese gebe es im Stadtgebiet nicht.

