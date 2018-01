Ärger um Gedenkstätte Schon vor einem Jahr sollte eine neue Ausstellung zur Geschichte der Bautzener Gefängnisse in der NS-Zeit eröffnet werden. Doch der Termin verzögert sich weiter.

Die Dauerausstellung in der Gedenkstätte Bautzen soll erweitert werden. © Uwe Soeder

Bautzen. Der Termin war sorgfältig gewählt: Am 27. Januar 2017 – dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus – sollte in der Gedenkstätte Bautzen eine neue Ausstellung eröffnet werden. Thema: die Geschichte der Bautzener Gefängnisse von 1933 bis 1945. Ein wichtiger Baustein im Konzept der Dauerausstellung. 650 000 Euro stellen Bund und Land dafür bereit. Denn bislang beleuchte die Gedenkstätte vor allem die Zeit der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR. .

Fast ein Jahr ist seit dem geplatzten Eröffnungstermin vergangen, doch noch immer gibt es keine klare Aussage, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden. Im April oder Mai könne es soweit sein, heißt es jetzt in einer Antwort des sächsischen Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage der grünen Landtagsabgeordneten Claudia Maicher. Sie ist kulturpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Das Ministerium begründet die Verschiebung mit Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Zudem habe das Gestalterbüro wichtige Inhalte der Ausstellung erst im Dezember 2017 erhalten.

Die grüne Landtagsabgeordnete kritisiert hingegen die Rolle der Gedenkstättenstiftung. Deren Geschäftsführer bremse die Arbeit durch halbgare Lösungen und unklare Planungen aus. Der Gedenkstätte fehle Personal und Geld. So könne das pädagogische Begleitmaterial erst nach Eröffnung der Ausstellung erarbeitet werden. Fertig sein sollte es bereits Anfang 2017. (SZ)

