Ärger um Fußweg vor Fleischer Müller Der Betrieb musste Steine aus eigener Tasche bezahlen. Jetzt will die Stadt was dazu geben.

Das ist nicht gut gelaufen. Traditionsfleischer Müller hat die Stadt bei der Sanierung des Fußweges vor seinem Laden um Hilfe gebeten. Diese hatte erst betont, dass keine Sanierung geplant sei und dann kurz darauf doch den Loschwitzer Rißweg neu gemacht. Nach der ersten Absage der Verwaltung hatte der Fleischermeister jedoch aus eigener Tasche rund 4 500 Euro in neue Steine investiert. Doch Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) versprach am Donnerstag im Stadtrat, jetzt eine Lösung für einen finanziellen Ausgleich für den Betrieb zu suchen. Auf eine Anfrage von SPD-Stadträtin Kristin Sturm sagte der Bürgermeister, er wolle sich mit Müller in Verbindung setzen. Im April hat die Fleischerei Müller, ansässig im Rißeg 62, Kontakt mit dem Stadtplanungsamt bezüglich der Fußwegsanierung aufgenommen. Familie Müller hatte viele Beschwerden von Kunden erhalten, das der Fußweg in ihr Geschäft hinein gefährlich sei. (SZ/awe, jv)

