Ärger um Flüchtlingshelfer Die Stadt will zwischen Begleitern und Sozialarbeitern differenzieren. Darin sieht das Bündnis „Dresden für Alle“ erhebliche Nachteile.

Um die derzeit rund 4 800 Flüchtlinge, die in Dresden untergebracht sind, kümmern sich insgesamt etwa 50 Flüchtlingssozialarbeiter. Darunter sind auch etwa ein Drittel Migranten, die den Vorteil haben, Sprache und Kultur der Geflüchteten zu kennen. Diese Menschen, so befürchtet das Netzwerk „Dresden für Alle“, sollen „finanziell und in ihren Befugnissen herabgestuft werden“. Denn Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) will das System ändern.

Bisher konnten einige der ausländischen Helfer als Sozialarbeiter eingesetzt werden, obwohl ihnen der benötigte Hochschulabschluss fehlte. Künftig soll das nicht mehr gehen. Claus Dethleff von „Dresden für Alle“ hat deshalb einen offenen Brief an die Stadtspitze geschrieben. Darin bemängelt er, dass „ein abgeschlossenes Hochschulstudium im sozialen Bereich höher bewertet wird als Erfahrung, Sprache und Kulturkenntnisse“. Dies widerspreche der bewährten Praxis. Menschen, die bereits eine Weile als Flüchtlingssozialarbeiter tätig sind, können sich künftig nicht mehr bewerben. Ihnen müsse sogar gekündigt werden, weil die Qualifikation fehle. Damit gehe viel Erfahrung verloren. Die Stadt werde Probleme bekommen, die Stellen zu besetzen, weil Fachkräfte fehlen. Damit wäre künftig nicht mehr genügend Personal vorhanden, um Flüchtlinge zu betreuen. Dethleff fordert, die Pläne zu stoppen.

Das Rathaus bestätigt die geplante Umstellung, wahrscheinlich zum April 2017. Man habe sich in der Flüchtlingswelle in der Not beholfen und auch weniger qualifizierte Helfer als Sozialarbeiter eingesetzt. Jetzt solle mehr darauf geachtet werden, den Menschen passgenau zu helfen. Das könnten nur ausgebildete Sozialarbeiter. Die gebe es aber auch unter den Migranten und für diese werde sich nichts ändern. Die anderen Flüchtlingshelfer sollen ebenfalls als Assistenten erhalten bleiben, müssen allerdings beim Gehalt Abstriche machen. Am System im Ganzen werde keinesfalls gekürzt. Die Umstellung sei auch notwendig, weil der Landesrechnungshof das bisherige Modell nur geduldet habe, als Notsituation sozusagen. Künftig werde aber genauer kontrolliert, wer dort arbeitet.

zur Startseite