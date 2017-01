Ärger um fehlende Parkplätze in Bühlau Bewohner, Patienten und Händler finden keine Stellflächen. Jetzt könnte es Bewegung geben.

Anwohner und Händler rund um die Grundstraße in Bühlau sind genervt. Täglich kurven sie auf der Suche nach einem Parkplatz Runde um Runde um den Ullersdorfer Platz. Schwierig ist das vor allem für die Senioren, die einen der vielen ansässigen Ärzte mit dem Auto ansteuern und dann im Zweifel lange vom Parkplatz in die Praxis laufen müssen. Die beiden SPD-Stadträte Kristin Sturm und Hendrik Stahlmann-Fischer arbeiten aktuell an einem Antrag, der eine kurzfristige Lösung vorschlägt. „Wir könnten uns vorstellen, das Grundstück Sohlander Straße Ecke Grundstraße, dass aktuell von der Feuerwehr genutzt wird, zu öffnen und dort Parkplätze einzurichten,“, so Sturm.

Sylvia Trautmann von der ansässigen Apotheke Bühlau findet den Antrag nicht optimal. „Wir brauchen eine dauerhafte Lösung, keine kurzfristige“, sagt sie. Trautmann startete im Herbst eine Petition mit dem Ziel, den Stadtratsbeschluss endlich umzusetzen. Hunderte unterschrieben. 2015 beschloss der Stadtrat den Bau eines Park-&-Ride-Parkplatzes an der Ecke Grundstraße/Sohlandstraße.

Daran hält die Stadtverwaltung auch weiter fest. „Die Ziele sind unverändert die Schaffung von Verkehrsflächen zur Nutzung als P&R-Platz sowie die Sicherung eines Übungs- und Parkplatzes der Freiwilligen Feuerwehr Bühlau“, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Doch es fehlt das Geld, um den Plan wirklich umzusetzen. Im Doppelhaushalt für 2017 und 2018 seien keine Mittel dafür da, betont Hilbert.

Da auch Bedenken gegen den P&R-Platz vorgetragen wurden, sei eine vorzeitige Genehmigung und Errichtung nicht möglich. Laut OB sei auch die Schaffung neuer Stellplätze entlang der Neukircher Straße nicht möglich.

Den Anwohner geht langsam die Geduld aus. „In letzter Zeit erreichen uns vermehrt Bitten, die schwierige Parksituation in den Wohngebietsstraßen nahe des Ullersdorfer Platzes zu verbessern. Die Lage hat sich seit dem Wegfall des P&R-Platzes am Gymnasium nicht verbessert,“ so Kristin Hofmann, Vorsitzende des Linken-Ortsverbandes Loschwitz. „Wir sind für den Parkplatzbau an der Sohlander Straße noch in diesem Jahr, um den Druck durch Pendler und andere Besucher aus den Wohngebieten zu nehmen“, Hans-Jürgen Burkhardt, Loschwitzer Ortsbeirat der Linken.

