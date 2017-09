Ärger um Erklärung des Vize-Landrats Für die Kontaktaufnahme zum NPD-Mann Wruck fühlte sich Witschas auch durch die Polizei ermutigt. Die widerspricht.

Der Vize-Landrat Udo Witschas. © Uwe Soeder

Das Gezerre um Bautzens Vize-Landrat Udo Witschas (CDU) nimmt immer neue Wendungen. Am Montagabend hatte der Beigeordnete auf einer Sondersitzung des Kreistags Stellung zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen wegen seiner NPD-Kontakte genommen, im Detail sein Vorgehen dargestellt. Doch eine zentrale Erklärung wird nun infrage gestellt – durch die Polizeidirektion in Görlitz. Die Beamten weisen die Darstellung, Udo Witschas sei durch sie ermutigt worden, den Kontakt zu dem Rechtsextremisten Marco Wruck zu suchen, mit aller Deutlichkeit zurück.

Vor den Kreisräten hatte Udo Witschas noch einmal auf sein Ansinnen verwiesen, durch einen direkten, vertraulich gestalteten Kontakt zu Marco Wruck die brenzlige Lage Anfang August nach den Vorfällen auf dem Bautzener Kornmarkt und um einen jungen Libyer deeskalieren zu wollen. In dieser Zeit habe es auch regelmäßige Abstimmungen mit der Polizei gegeben.

Demnach habe auch die Polizei die Situation als kritisch eingestuft. „Die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sowie notwendige Gefährderansprache wurde mir schriftlich von der die Polizeidirektion Görlitz bestätigt“, begründete Udo Witschas sein Vorgehen. Er verwies zudem auf eine E-Mail, in der es geheißen habe: „Eine Gefährderansprache im Sinne des sächsischen Polizeigesetztes erschien somit als notwendig.“ Dass die Mail ihn erst am 21. August – also zwei Wochen nach der Kontaktaufnahme – erreichte, sagte er nicht.

Die Polizei weist nun zurück, Udo Witschas in seinem Vorgehen bestärkt zu haben. Auf SZ-Anfrage sagt Sprecher Thomas Knaup: „Falls der Eindruck entstanden sei, die Polizei habe Herrn Witschas in welcher Form auch immer angewiesen, als Maßnahme der Gefahrenabwehr eine Gefährderansprache mit Herrn Wruck durchzuführen, so ist dieses nicht korrekt.“ Den Versand der Mail bestätigt der Sprecher, betont aber ausdrücklich den späteren Zeitpunkt. Zugleich räumt er ein, dass die Behörden ständig in engem Kontakt standen.

Udo Witschas bestätigte der SZ wiederum noch einmal, dass er sich „klar ermutigt“ gefühlt habe. Die Mail habe er sich als eine Art schriftliche Bestätigung am 21. August für die Rechtfertigung seines Vorgehens schicken lassen. Zu diesem Zeitpunkt waren seine vertraulichen Kontakte zu Marco Wruck bereits enthüllt. (SZ/sko)

zur Startseite