Ärger um Elbeparkplatz Die Stadtratsmehrheit will den Beschluss zum Parkplatzbau aufheben. Die Ortsbeiräte wissen von nichts.

Autos parken auf der Blasewitzer Elbseite auf der Fläche vor dem Schillergarten. © Fabian Schröder

Die Blasewitzer Ortsbeiräte fühlen sich übergangen. Die Stadtratsmehrheit will mit einem Antrag den Beschluss aufheben, an der Elbe einen Parkplatz zu bauen. Über diesen Antrag sollten die Ortsbeiräte nur informiert werden, ohne die Chance, darüber zu diskutieren oder abzustimmen.

Wie schon ihre Loschwitzer Kollegen fordern die Blasewitzer nun in einem Brief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), sich dazu äußern zu dürfen. „Die Interessen von allen Verkehrsteilnehmern müssen berücksichtigt werden, daher wollen wir noch mal darüber beraten“, so Grünen-Ortsbeirat Florian Frisch. Die Loschwitzer Ortsbeiräte monierten, dass sie von dem Antrag erst in der Sitzung erfahren haben und nicht darüber abstimmen dürfen.

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Ärger um die Parkplatz-Situation an der Elbe. Gelöst werden sollte das Problem nach Willen der alten Ratsmehrheit mit einem Parkplatz direkt an der Elbe. Auf der Loschwitzer Seite des Blauen Wunders in direkter Ufernähe wollte man Plätze bauen. Doch den Beschluss von 2008 will die neue Mehrheit nun aufheben. Er hätte bei der rot-grün-roten Mehrheit keine Mehrheit, so Linken-Stadtrat Tilo Wirtz. (SZ/jv)

