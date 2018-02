Ärger um eine schlechte Straße Bei Salzenforst soll in diesem Jahr ein Kreisverkehr entstehen. Doch daneben tut sich zum Ärger der Anlieger nichts.

Die Salzenforster Straße ist marode. Sie sollte ausgebaut werden, wenn die Kreuzung (im Hintergrund) mit der Ortsumfahrung demnächst zum Kreisverkehr umgebaut wird. Das wünschen sich Ortsvorsteher Manfred Kieschnik (l.) und Daniel Hänsel von der Agrofarm Göda, die hier ihren Sitz hat. Doch daraus wird wohl nichts. © Steffen Unger

Bautzen. Die Kreuzung gilt seit langem als Unfallschwerpunkt: Immer wieder hat es in den vergangenen Jahren auf der Umgehungsstraße bei Salzenforst oft heftig gekracht. Dabei ist die Kreuzung eigentlich gut einzusehen, aber offensichtlich – das haben in der Vergangenheit auch Geschwindigkeitsmessungen belegt – ist mancher Kraftfahrer auf dem Autobahnzubringer deutlich schneller unterwegs als erlaubt. So gilt im Kreuzungsbereich Tempo 70. Wie die Unfälle eingedämmt werden können, darüber haben die Verantwortlichen lange diskutiert. Nun steht fest: An die Stelle kommt ein Kreisverkehr.

Der soll – anders als Bautzens jüngster Kreisel, der an der Schliebenstraße anstelle einer Ampel für mehr Flüssigkeit im Verkehr sorgen soll – die Autofahrer dazu zwingen, den Fuß vom Gas zu nehmen. Das wurde auch an anderer Stelle im Umfeld von Bautzen bereits praktiziert, beispielsweise auf der Weißenberger Straße am Abzweig nach Baschütz und Niederkaina, wo sich einst auch Unfälle häuften.

Bei Salzenforst soll nun voraussichtlich im Frühjahr mit dem Bau begonnen werden. „Wir streben eine Einordnung des Kreisverkehrs in das Bauprogramm 2018 an“, bestätigt Isabel Siebert vom zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Einzelheiten, etwa zum Bauablauf und zu Sperrungen, könne sie aber noch nicht nennen, da erst im März feststehen werde, welche Maßnahmen in diesem Jahr tatsächlich in Angriff genommen werden. Generell sei man bestrebt, Vollsperrungen möglichst zu vermeiden, „aber ganz ohne wird es nicht gehen“.

Daniel Hänsel, Vorstand der Agrofarm Göda, die unweit der Kreuzung ihren Sitz hat, richtet sich schon mal auf Einschränkungen ein. Er hält den Ausbau auch für nötig, da müsse man eben vorübergehend mit Behinderungen leben. Einfach werde es freilich nicht. Die Agrofarm hat nicht nur ihre Verwaltung an der vom künftigen Kreisverkehr abzweigenden Salzenforster Straße, sondern auch ihren Technikstützpunkt. Außerdem betreibt sie dort eine Tankstelle und einen Hofladen, in den unter anderem Lkw-Fahrer auch gern mal auf einen Imbiss einkehren. Wird die Straße im Zusammenhang mit dem Bau des Kreisverkehrs gesperrt, werden Kunden ausbleiben, ist sich Hänsel sicher. Damit müsse man irgendwie klarkommen. Aber wenn schon Einschränkungen nötig sind, dann solle doch die Zeit gleich genutzt werden, um auch das letzte marode Stück der Salzenforster Straße auszubauen, findet Hänsel. Darin ist er sich mit Ortsvorsteher Manfred Kieschnik einig. Seit Jahren habe man die Stadt Bautzen, die für diese Straße zuständig ist, darauf aufmerksam gemacht, dass ein Ausbau dringend nötig ist. „Eine Weile hat man ja Geduld, aber es muss doch nun mal werden“, so Hänsel. Der Zustand werde immer schlechter, die Fahrbahndecke wölbt sich, an den Seiten stehen Baken, weil die Ränder abgefahren sind. Das sei auch kein Wunder, denn die Straße sei nicht nur für die Agrofarm eine wichtige Verbindung. Ein Stück weiter Richtung Stadt haben gleich drei Firmen Standorte an der Salzenforster Straße, die alle mit schweren Fahrzeugen unterwegs sind: Sand- und Kiesgrube, Asphaltmischwerk und ein Recyclingplatz. „Die fahren alle hier lang“, sagt Hänsel.

Vor zwei Jahren habe er das erste Mal von konkreten Planungen für den Kreisverkehr erfahren. Also hätte doch eigentlich auch die Stadt genügend Zeit gehabt, den Ausbau der Salzenforster Straße zu planen, damit der zeitgleich erfolgen kann, findet der Landwirt. Doch im Rathaus hat man diese Straße derzeit nicht im Blick. Bauamtsleiter Falko Wendler bestätigt zwar „einen umfassenden Sanierungsbedarf“. Allerdings gebe es in der Stadt zurzeit andere Prioritäten. So sollen dieses Jahr jeweils der letzte Abschnitt der Taucher- und der Seminarstraße, die Oberkainaer und zwei Straßen im Musikerviertel ausgebaut werden. Vorrangig nehme die Stadt stets die Maßnahmen in Angriff, „für die uns die Medienträger einen Bedarf für eine Gemeinschaftsmaßnahme anzeigen“, ergänzt Stadtsprecher André Wucht.

Laut Bauamtsleiter Wendler fehlt, um das etwa 300 Meter lange Teilstück der Salzenforster Straße während der Arbeiten am Kreisverkehr gleich mit auszubauen, der zeitliche Vorlauf für die Planung. Die könne nicht „mal schnell nebenbei mit gemacht werden“. Ortsvorsteher Kieschnik schüttelt darüber den Kopf: „Man kann es dem Bürger nicht erklären, warum der Ausbau der Straße nicht gleich mit erledigt wird.“ Und auch Daniel Hänsel von der Agrofarm ist verärgert: „Für uns ist das eine doppelte Belastung, wenn die Straße später wieder gesperrt wird.“ Doch das wird wohl dauern. Laut Auskunft der Stadt kann frühestens 2023 ausgebaut werden.

