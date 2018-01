Ärger um eine Kreuzung

© Uwe Soeder

Kubschütz. Die Gemeinde Kubschütz möchte auf der Weißenberger Straße am Abzweig Baschütz/Kreckwitz mehr Sicherheit, doch der Landkreis lehnt ab. Änderungen etwa der Beschilderung sind laut Landratsamtssprecher Gernot Schweitzer derzeit nicht geplant. Auf der Kreuzung hatte es im September zwei Mal kurz hintereinander gekracht. Das sorgte für eine Debatte im Kubschützer Gemeinderat – und die Forderung nach mehr Sicherheit. So wurde angeregt, an den Nebenstraßen Stoppschilder aufzustellen, damit die Autofahrer anhalten, bevor sie die Kreuzung überqueren. Die Gemeinde habe diesbezüglich bereits das Straßenverkehrsamt beim Landkreis angeschrieben, sagte Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos) damals. Die Prüfung laufe, ein Ergebnis sei im November zu erwarten, hieß es daraufhin vom Landkreis.

Die Unfälle waren passiert, weil Fahrzeugführer, die aus Richtung Baschütz beziehungsweise Kreckwitz kamen, die Vorfahrt der Autos auf der Weißenberger Straße missachtet hatten. Insgesamt ereigneten sich 2017 an der Kreuzung laut Auskunft des Landkreises vier Unfälle. „Eine Einordnung als Unfallhäufungsstelle ergibt sich daraus nicht“, so Schweitzer. Daher sei der Knotenpunkt auch kein Thema für die Verkehrsunfallkommission. Er werde dennoch weiter intensiv beobachtet.

Bürgermeister Olaf Reichert ist damit nicht zufrieden. Er würde es nach wie vor begrüßen, wenn Stoppschilder aufgestellt würden. „Wir bleiben da dran.“ Was Reichert besonders ärgert: Vom Landkreis habe er auf sein Schreiben vom Herbst keine Antwort bekommen. Erst auf telefonische Nachfrage seinerseits habe er erfahren, was bei der Prüfung herausgekommen ist und dass derzeit keine weiteren Maßnahmen geplant sind. (SZ/MSM)

