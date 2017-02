Ärger um die Langlaufloipen Im Stadtwald von Neugersdorf gab es präparierte Pisten für Wintersportler. Jetzt sind sie weg. Schuld daran ist aber nicht das Wetter.

So sah der Waldweg mit den gespurten Loipen aus... © privat

...und so, nachdem der Schneepflug durchgefahren war.

Der Neugersdorfer Johannes Herzog vom Alpenverein hatte im Stadtwald in privater Initiative Loipen gespurt. Wintersportler hatten diese Strecken gern und oft genutzt. Allerdings war plötzlich damit Schluss, weil die beiden Skispuren weggeschoben worden sind. Dazu erklärt der Ebersbach-Neugersdorfer Beigeordnete Bernd Noack: „Das Spuren von Loipen im Stadtwald ist ein sehr anerkennenswertes, ehrenamtliches Engagement von Johannes Herzog.“ Leider habe es im Vorfeld keine Abstimmung mit der Stadtverwaltung gegeben, so dass es zu Missverständnissen und Ärger kam, bedauert der Beigeordnete. Im Januar und Februar will der Staatsbetrieb Sachsenforst im Stadtwald Holz einschlagen. Deshalb wurde die Stadtverwaltung gebeten, den Hauptweg vom Schnee zu beräumen. „Das war aufgrund der Witterungsbedingungen am 13. Januar möglich, ohne die Aufgaben des Winterdienstes zu vernachlässigen“, erklärt Bernd Noack. Durch den städtischen Bauhof wurde nur der Hauptweg im Stadtwald geschoben. „Zu diesem Zeitpunkt wies der Weg bereits mehrfache Fahrspuren auf“, informiert der Beigeordnete. Revierleiter Bernd Lademann war da schon unterwegs gewesen mit seinem Pkw, um die Bäume zu kennzeichnen, die gefällt werden sollen. Der Holzeinschlag begann am Montag dieser Woche.

„Die derzeit hohe Schneeauflage und der Frost sind ideale Bedingungen für die Fäll- und Rückearbeiten im Wald“, erläutert der Beigeordnete. Er verweist zudem darauf, dass die Wege im Stadtwald in erster Linie Wirtschaftswege sind. Es gebe nur einen kleinen Zeitraum im Jahreslauf, in dem notwendige Arbeiten im Wald durchgeführt werden. „Dann muss die Erholungsfunktion des Waldes zurückstehen“, betont Noack. Soweit es erforderlich ist, werden die Arbeiten durch den Forstrevierleiter mit Jägern und Nachbargemeinden abgestimmt. Der Jagdpächter des Stadtwaldes ist über den Holzeinschlag informiert.

Bernd Noack hat das zuständige Sachgebiet in der Stadtverwaltung angewiesen, künftig über größere Vorhaben im städtischen Wald zu informieren.

Johannes Herzog wird in diesem Winter im Stadtwald keine Loipen mehr ziehen. Allerdings wird er das auf Leutersdorfer Flur tun. „Von Leutersdorfer Seite wurde ich angefragt, ob ich denn auch dort Loipen spuren könnte“, informiert er. Hintergrund ist, dass die Gemeindenachbarn ihren Bürgern – und auch Gästen – touristisch etwas bieten wollen. Wenn jetzt noch genügend Neuschnee kommt, könnte das durchaus klappen, dann zieht der Loipenspurer seine Bahnen auf Leutersdorfer Flur.

Der Ebersbach-Neugersdorfer Stadtrat Michael Haase hatte in der letzten Stadtratssitzung angefragt, ob es denn möglich sei, Johannes Herzog fürs Loipen spuren einen Zuschuss für die Spritkosten zu gewähren. Diese Idee findet der Beigeordnete Bernd Noack sehr gut. „Aber es ist noch nichts entschieden“, sagt er. Er wolle noch mit der Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos) sprechen und sich mit ihr abstimmen.

